Standard Chartered relève à 9,5% sa prévision de croissance du Vietnam en 2026

La banque Standard Chartered a nettement relevé ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam pour 2026, tablant désormais sur une progression de 9,5%, contre une estimation précédente de 7,2%.

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Photo : VNA/CVN

Cette révision, l'une des plus importantes opérées par l'institution ces dernières années, s'explique par des résultats solides enregistrés par l'économie vietnamienne au premier semestre, les principaux moteurs de croissance continuant de se renforcer. La banque anticipe par ailleurs la poursuite de cette dynamique en 2027, avec une croissance du PIB qui pourrait atteindre 11%.

Parallèlement à cette accélération de l'activité, la banque prévoit une détente des pressions inflationnistes, abaissant ses prévisions à 4,4% pour 2026 et à 3,3% pour 2027. Dans ce contexte de stabilisation des prix, les analystes de Standard Chartered estiment que les taux directeurs devraient rester inchangés afin de garantir l’objectif de croissance et la stabilité macroéconomique.

Selon Tim Leelahaphan, économiste principal pour le Vietnam et la Thaïlande chez Standard Chartered, l'économie vietnamienne a fait preuve de résilience et d'adaptabilité au cours du premier semestre 2026, avec une croissance dépassant les attentes grâce à une forte reprise des secteurs manufacturier, des services et de l'investissement, ainsi qu’aux effets positifs des politiques favorisant la croissance.

Tim Leelahaphan souligne que, malgré les incertitudes de l'économie mondiale et les risques inflationnistes persistants, le Vietnam aborde le second semestre sur des bases relativement solides. La demande intérieure reste dynamique, tandis que les investissements dans les infrastructures et les capacités de production continuent de s'accélérer. Associée à la transformation en cours de la structure économique, cette dynamique contribuera à bâtir un modèle de croissance plus équilibré et plus durable, soutenant ainsi les objectifs de développement à long terme du pays.

Avec cette prévision de 9,5%, Standard Chartered s'affirme comme l'une des organisations internationales les plus optimistes quant à l'avenir économique du Vietnam.

La révision à la hausse des perspectives de l'économie vietnamienne se confirme également auprès de plusieurs institutions financières internationales. La semaine dernière, la banque singapourienne UOB a porté sa prévision de croissance du PIB du Vietnam pour 2026 à 8,5%, contre 7% précédemment, à la suite des résultats économiques meilleurs que prévu enregistrés au premier semestre.

Selon UOB, cette révision à la hausse reflète l'amélioration des principaux moteurs de croissance, notamment la production industrielle, l'investissement et les flux d'IDE. Toutefois, UOB souligne que le Vietnam devra rester vigilant face aux risques liés aux tensions géopolitiques, à la montée du protectionnisme et aux incertitudes pesant sur l'économie mondiale.

Dans l'ensemble, le relèvement des prévisions de croissance par plusieurs grandes institutions financières internationales reflète une confiance accrue dans la résilience et les perspectives de l'économie vietnamienne. Si leurs estimations diffèrent, elles s'accordent à considérer que le dynamisme de la demande intérieure, le maintien des flux d'investissements et la poursuite des investissements dans les infrastructures constitueront de principaux moteurs d'une croissance durable dans les années à venir.

Elles rappellent toutefois que l'évolution de l'environnement économique international continuera d'exiger une vigilance constante afin de préserver cette dynamique.

VNA/CVN