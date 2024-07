Accord interpalestinien : le chef de l'ONU salue un "pas important pour renforcer l'unité palestinienne"

"Tous les pas vers l'unité sont bienvenus et encouragés. L'unité palestinienne (...) est cruciale pour la paix et la sécurité et pour faire avancer les aspirations du peuple palestinien pour l'autodétermination, et pour un État palestinien complètement indépendant, démocratique, contigu, viable et souverain", a indiqué Stéphane Dujarric à la presse. Il a ajouté que le secrétaire général appelait les mouvements palestiniens à "surmonter leurs différences par le dialogue".

Les représentants des factions palestiniennes ont convenu à Pékin d'unifier les positions dans le cadre de l'Organisation de libération de Palestine (OLP), pour faire face à l'agression et mettre fin à la division.

Ils ont, en outre, affirmé leur engagement en faveur de la création d'un État palestinien avec El-Qods comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies, rejeté les tentatives visant à déplacer le peuple palestinien de ses terres et souligné l'illégalité des colonies et de leur expansion, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, du Conseil de sécurité et de l'avis de la CIJ.

Les représentants des factions palestiniennes ont également appelé à œoeuvrer pour lever le siège imposé au peuple palestinien en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, et à fournir une aide médicale et humanitaire sans aucune condition ni restriction.

