À Rome, le rafting sur le Tibre pour fuir la chaleur

Oubliez les longues files d'attente devant les ruines antiques et les glaces vendues à prix d'or : à Rome, des touristes échappent à la chaleur en descendant en rafting les eaux du Tibre, qui a façonné l'histoire de la Ville éternelle.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Alternative rafraîchissante aux circuits traditionnels, la descente du Tibre - qui a longtemps été l'artère vitale de la ville antique - offre une perspective inhabituelle sur la capitale italienne, loin de la foule compacte qui se presse autour du Colisée ou de la fontaine de Trevi dans une touffeur moite et étouffante.

Partant des berges voisines de l'historique Piazza del Popolo, les canots pneumatiques passent devant certains des monuments les plus photographiés de la ville, du château Saint-Ange - imposant mausolée de l'empereur Hadrien - à la basilique Saint-Pierre.

Au bout d’environ deux heures, le parcours s'achève dans un ancien port romain du quartier de Trastevere, dont le nom signifie littéralement "de l'autre côté du Tibre".

"C’est vraiment agréable de découvrir Rome sous un autre angle. C’est une expérience particulière par rapport à ce que l’on peut voir à pied", déclare Manuel Frank, 19 ans, un touriste allemand qui a enfilé, comme chaque participant, un gilet de sauvetage et un casque avant de prendre la pagaie.

Son guide, Giuseppe Battaglia, 37 ans, explique que cette excursion à 40 euros permet aux touristes de découvrir la ville sous un autre angle, en suivant "à peu près le même itinéraire que celui emprunté par les Romains avant de partir à la conquête" du monde.

Dans la Rome antique et pendant les siècles qui ont suivi, le troisième plus grand fleuve d’Italie permettait d'acheminer eau et nourriture vers la capitale de l'Empire.

"On a toujours l’habitude de penser aux routes, aux voitures et aux motos, mais Rome nous offre également la possibilité de faire une balade sur le fleuve", déclare le guide.

Alors que les canots atteignent la pittoresque île Tibérine, le courant s'accélère et forme de légers rapides, éclaboussant les passagers au passage sous certains des plus anciens ponts en pierre de Rome.

Pour Sabine Maisano, une touriste belge de 50 ans venue découvrir la capitale italienne avec sa famille, cette sortie constituait l'occasion rêvée de sortir des sentiers battus.

"Après une journée passée à marcher pendant des kilomètres, pouvoir s’asseoir dans un bateau (…) même s’il faut pagayer un peu, cela nous permet de nous détendre, de rester au frais et de découvrir la ville à un rythme plus tranquille", confie-t-elle.

AFP/VNA/CVN



