La NASA annonce l'échec de sa mission pour secourir un téléscope en orbite

La NASA a annoncé mercredi 19 août l'échec de sa périlleuse mission dans laquelle un robot spatial devait attraper et propulser plus haut son vieux télescope Swift, désormais réduit à attendre sa désintégration prochaine dans l'atmosphère terrestre.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

En raison d'un "problème persistant de contrôle d'altitude", le robot de la start-up américaine Katalyst "n'attrapera ni ne propulsera" le télescope "vers une orbite plus haute pour prolonger sa mission scientifique comme prévu", a écrit l'agence spatiale américaine dans un communiqué.

Le robot va tout de même essayer de se rapprocher du télescope pour "accumuler un maximum de données", a affirmé de son côté l'entreprise, qui évoquait déjà fin juillet les difficultés rencontrées par son appareil de sauvetage.

Lancé le 3 juillet d'un atoll du Pacifique, il avait pour objectif de sauver le télescope Neil Gehrels Swift Observatory, un triple télescope conçu pour étudier les sursauts gamma, des phénomènes spatiaux particulièrement forts en énergie mais très brefs.

Actif depuis 2004, le télescope était toujours très sollicité par la communauté scientifique mais perdait progressivement en altitude, jusqu'au risque de se rapprocher de la Terre et de brûler dans son atmosphère.

La NASA avait donc lancé cette mission inédite à 30 millions de dollars pour sauver cet appareil qui avait coûté 250 millions, et lui offrir des années de vie supplémentaires.

Le projet, monté rapidement, était très complexe : après son lancement sur une orbite proche de celle de Swift, le robot devait retrouver le télescope dans l'immensité de l'espace, puis le contourner et s'y agripper à l'aide de trois bras mobiles. Il devait ensuite le propulser pendant au moins un mois, environ 300 kilomètres plus haut, à peu près au niveau de son orbite initiale.

Autant de manœuvres qui n'ont encore jamais été réalisées dans l'espace, soulignait la NASA.

Avec cet échec, "ce n'est pas le résultat que nous visions, mais cela ne remet pas en cause les raisons pour lesquelles cette mission méritait d'être tentée", a déclaré le patron de la NASA, Jared Isaacman, cité dans le communiqué, promettant d'en "tirer le maximum d'enseignements."

AFP/VNA/CVN



