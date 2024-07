JO : la maire de Paris se baigne dans la Seine à neuf jours des Jeux

Photo : AFP/VNA/CVN

"La promesse a été tenue", s'est félicitée maire de Paris, Anne Hidalgo, après sa baignade symbolique. Elle a été accompagnée par Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris, et Marc Guillaume, le préfet d'Île-de-France.

Les autorités françaises ont investi 1,4 milliard d'euros depuis 2016 pour rendre baignable la Seine. Pour la maire de Paris, "les Jeux ont été un accélérateur". "Lorsqu'on nettoie la Seine, bien sûr qu'on va permettre de préparer les JO, bien sûr qu'on va pouvoir se baigner après, mais on protège aussi les océans, pour les générations futures", a-t-elle dit.

Avant Mme Hidalgo, la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait également nagé dans la Seine samedi dernier 13 juillet. Le président français Emmanuel Macron avait lui aussi promis, fin février, qu'il se baignerait, sans donner de date.

Après la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet, les épreuves de triathlon (30 et 31 juillet, 5 août), de marathon en eau libre (8 et 9 août) et de paratriathlon (1er et 2 septembre) doivent se tenir dans la Seine.

Xinhua/VNA/CVN