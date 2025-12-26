icon search
La Tour du drapeau de Hanoï, un espace vivant d’expériences historiques

La Tour du drapeau de Hanoï est devenue un nouveau lieu historique avec le lancement du circuit touristique "Mémoires de la tour du drapeau", proposé par le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï en coordination avec la Compagnie générale du tourisme de Hanoï (Hanoitourist).

La Tour du drapeau de Hanoï, un espace vivant d’expériences historiques.
