Dà Lat vibre au rythme du premier Festival mondial du patrimoine du café

Ces jours-ci, Dà Lat ne se distingue pas seulement par l’éclat de ses fleurs, mais aussi par l’arôme enivrant du café qui imprègne chaque souffle. À la veille de l’ouverture du Festival mondial du patrimoine du café 2025, tous les regards se tournent vers des espaces culturels singuliers où King Coffee affirme une empreinte patrimoniale particulièrement marquante.

Dà Lat vibre au rythme du premier Festival mondial du patrimoine du café.
