Dà Lat vibre au rythme du premier Festival mondial du patrimoine du café

Ces jours-ci, Dà Lat ne se distingue pas seulement par l’éclat de ses fleurs, mais aussi par l’arôme enivrant du café qui imprègne chaque souffle. À la veille de l’ouverture du Festival mondial du patrimoine du café 2025, tous les regards se tournent vers des espaces culturels singuliers où King Coffee affirme une empreinte patrimoniale particulièrement marquante.