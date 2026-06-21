À Paris, un rassemblement réclame justice pour les victimes de l’agent orange et du chlordécone

À l’appel du Collectif Vietnam-Dioxine et des Diasporas solidaires avec les victimes de l’empoisonnement colonial (DSAVEC), plusieurs centaines de personnes se sont réunies le 20 juin sur la place de la Bastille, à Paris, pour réclamer justice et réparation pour les victimes de l’agent orange au Vietnam, au Laos et au Cambodge, ainsi que du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, de nombreux représentants d’organisations sociales, environnementales et médicales ont souligné les conséquences durables de ces substances toxiques sur la santé humaine et l’environnement. Ils ont exprimé leur solidarité avec les communautés touchées par l’agent orange et le chlordécone, appelant à poursuivre les efforts pour soutenir les victimes, atténuer les effets de la pollution et promouvoir des solutions permettant de prévenir de futures catastrophes environnementales similaires.

Ce rassemblement s’inscrit dans un contexte marqué par deux développements judiciaires importants. Le 16 juin s’est tenue l’audience du pourvoi en cassation de Trân Tô Nga contre les entreprises ayant produit ou commercialisé l’agent orange. Par ailleurs, le 22 juin, la cour d’appel de Paris doit rendre sa décision sur l’appel formé contre l’ordonnance de non-lieu du 2 janvier 2023 dans l’affaire pénale liée à la pollution au chlordécone.

Répondant aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Maître Christophe Lèguevaques a réaffirmé la légitimité et la nécessité de ce combat pour la justice, notant des signaux encourageants lors des récentes audiences devant la Cour de cassation. L’avocat a tenu à saluer le courage exceptionnel et la persévérance de Trân Tô Nga dans sa quête de reconnaissance pour toutes les victimes de la dioxine.

Photo : VNA/CVN

Représentant des organisations de la société civile participant à l'événement, Aurélien a indiqué que cette marche visait à dénoncer l'utilisation de substances toxiques dans le cadre de guerres ou de politiques à caractère colonial. Il a souligné l'importance d'exprimer sa solidarité avec les communautés qui continuent de subir les conséquences durables de ces produits chimiques, tout en réaffirmant son soutien à celles et ceux qui luttent contre les injustices liées à ce qu'il a qualifié de "colonialisme chimique".

Le combat de longue haleine mené par Trân Tô Nga, qui dure depuis 17 ans, a également été admiré par Fleur Breteau, membre fondatrice et porte-parole du collectif Cancer Colère. Elle a décrit cette lutte comme un combat pour la vie et une source d'inspiration pour de nombreux mouvements sociaux, soulignant une prise de conscience croissante du public face aux dangers des polluants chimiques. Elle a assuré que son organisation continuerait d'accompagner la militante franco-vietnamienne jusqu'au délibéré de la Cour de cassation, attendu pour le 16 septembre prochain.

Enfin, Vo Dinh Kim, coordinateur du Collectif Vietnam-Dioxine, a rappelé que l’objectif de ce rassemblement était d’exprimer son soutien aux deux combats liés à l’agent orange et au chlordécone, deux tragédies marquées par une contamination à grande échelle. Il a également rappelé que certaines substances interdites en France avaient continué à être utilisées pendant des années en Guadeloupe et en Martinique. Selon lui, ces situations justifient la poursuite de la mobilisation en faveur de la justice et de l’indemnisation des victimes dans les deux affaires.

VNA/CVN