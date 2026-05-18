Politique

À Hồ Chí Minh-Ville, l’esprit de l’Oncle Hô au cœur de la réforme administrative

À Hô Chi Minh-Ville, l’étude et l’application de la pensée, de la morale et du style de Hô Chi Minh ne relèvent plus seulement des discours officiels. Dans les quartiers, les administrations et les organisations de base, elles deviennent des pratiques concrètes visant à bâtir une administration plus humaine, plus responsable et véritablement au service des citoyens.

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Une culture administrative fondée sur l’humain

Dans la pensée du Président Hô Chí Minh, l’être humain occupe toujours une place centrale dans toute stratégie de développement. Il soulignait que la plus grande force d’une nation ne réside ni dans ses ressources naturelles ni dans son pouvoir, mais dans l’adhésion populaire et la confiance du peuple. Imprégnée de cet esprit, la pratique de la culture administrative dans les collectivités locales, notamment à Hô Chi Minh-Ville, connaît aujourd’hui de profondes évolutions sur le plan des mentalités.

À ce sujet, l’expert culturel, le Docteur Duong Duc Minh, estime : "L’étude et l’application de la pensée, de la morale et du style de Hồ Chí Minh ne prennent véritablement tout leur sens que lorsqu’elles dépassent le cadre des slogans et des discours pour devenir un système de valeurs vécu et appliqué quotidiennement dans l’environnement administratif. Cette démarche doit d’abord commencer par une transformation des mentalités, afin que chaque cadre comprenne qu’apprendre de l’Oncle Hô n’est pas une mission relevant d’un mouvement ponctuel, mais un besoin personnel de perfectionnement de son éthique professionnelle."

Selon le Docteur Duong Duc Minh, la valeur fondamentale et exceptionnelle de la pensée de Hô Chi Minh réside dans le fait qu’il place toujours l’être humain au cœur de toute action. Cela explique pourquoi il insistait constamment sur le principe de "prendre le peuple comme fondement". Aujourd’hui, de nombreuses études internationales confirment également que la ressource la plus précieuse d’un pays demeure le capital humain et le capital social. À partir de cette base de valeurs, la culture administrative doit être mise en œuvre dans une logique de proximité avec les citoyens, de dévouement envers la population et d’écoute attentive de ses aspirations afin de contribuer ensemble à l’édification d’une société prospère et heureuse.

Dans le même esprit, la Docteure Dinh Thị Thanh Nga, cheffe du département de droit administratif et pénal de la Faculté de droit de l’Université de Saïgon, souligne : "Nous devons comprendre que l’étude et l’application de la pensée de l’Oncle Hô doivent devenir des éléments véritablement concrets de la vie quotidienne. Cela se traduit par la simplicité, par un style de travail proche du peuple et respectueux des citoyens, ainsi que par le courage d’agir et d’assumer ses responsabilités."

Une administration au plus près des citoyens

La réalité observée dans le quartier de Diên Hông, à Hô Chi Minh-Ville, en constitue une illustration concrète. Dès la phase d’accueil des procédures administratives, le principe consistant à "servir avec tout son cœur et tout son sens des responsabilités" a été appliqué à chaque poste de travail. Lê Văn Minh, secrétaire du Comité du Parti du quartier de Diên Hông, indique que les autorités locales ont établi un système de critères précis relatifs à l’éthique professionnelle des cadres. Les résultats ne se mesurent pas seulement à travers les plus de 3.000 dossiers traités quotidiennement, mais surtout par la satisfaction et la confiance des citoyens, qui n’ont plus à multiplier les déplacements administratifs.

Cette évolution traduit une vision moderne du développement : la ressource essentielle reste l’être humain et le capital social. Une administration ne peut être réellement performante que lorsque chaque "maillon" du système est constitué de fonctionnaires capables d’écouter attentivement les attentes de la population et de traiter les dossiers avec clarté, transparence et équité.

Les enseignements de l’Oncle Hô dans les gestes du quotidien

L’un des traits les plus remarquables du style de Hô Chi Minh réside dans l’unité entre la pensée et l’action. Il n’exigeait pas des cadres qu’ils accomplissent des actes extraordinaires, mais qu’ils réalisent avec conscience professionnelle les tâches les plus simples. Dans le secteur résidentiel n°33 du quartier Diên Hông, l’apprentissage de l’Oncle Hô se concrétise à travers des repas solidaires, des bicyclettes offertes aux travailleurs précaires ou encore des espaces de lecture destinés à la population.

Nguyên Thị Thanh, secrétaire de la cellule du Parti du secteur résidentiel n°33, partage son expérience concernant le modèle de collecte et de recyclage des déchets au profit des personnes défavorisées : "Nous apprenons de l’Oncle Hô à travers la simplicité et l’amour du peuple. Les repas solidaires distribués chaque mois ou encore la bicyclette offerte à Dang Thi Luom pour lui permettre de se déplacer afin de travailler comme journalière proviennent des contributions et des économies réalisées par les membres du Parti et les habitants. Même l’Espace culturel Hô Chí Minh de 14 m² a été construit grâce à l’union et à la solidarité des habitants".

Cette démarche rejoint la philosophie selon laquelle "l’Oncle Hô vivait parmi le peuple et parlait le langage du peuple", analysée par le Docteur Nguyên Viêt Hùng, ancien directeur du département de construction du Parti à l’Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville. Selon lui, apprendre de l’Oncle Hô signifie apprendre la simplicité, l’économie dans les moindres détails - qu’il s’agisse d’une allumette, d’un morceau de pomme de terre ou du verso d’une feuille de calendrier.

La confiance naît des actes sincères

Le Docteur Nguyên Viêt Hùng pose une question fondamentale : "Chacun devrait se demander ce qu’il a fait aujourd’hui pour être utile au peuple. Il ne faut pas laisser le peuple souffrir de la faim, de l’ignorance ou de la maladie. Si le peuple souffre encore, alors le cadre administratif en porte la responsabilité."

La pensée de Hô Chi Minh possède une dimension profondément pratique : un mode de vie simple sans être simpliste, un style méthodique tout en restant proche des gens. Lorsque chaque cadre fait preuve de davantage de dévouement dans son travail, d’intégrité dans sa conduite et d’exigence envers lui-même, la confiance sociale s’en trouve renforcée. Car la confiance ne naît pas des plus beaux discours, mais des actes les plus sincères. Un geste empreint d’humanité ou une attitude respectueuse peut demeurer bien plus longtemps dans la mémoire collective qu’un discours brillant.

Le docteur Nguyên Viêt Hùng illustre cette idée par un exemple : "Lors d’un déplacement professionnel, des habitants avaient invité l’Oncle Hô chez eux. Le maître de maison lui servit un bol de bouillie avec un œuf, tandis qu’un autre bol n’en contenait pas. La mère du propriétaire, âgée de 90 ans et malade, était allongée près du foyer. L’Oncle Hô prit alors le bol contenant l’œuf pour l’offrir à la vieille dame. La leçon ici réside dans cette capacité d’observer et d’agir à partir des choses les plus simples. Je pense que ce sont précisément ces petits gestes qui sèment les graines de la bonté et de la compassion".

L’auto-discipline, fondement de l’éthique publique

La profondeur du style de Hô Chi Minh réside également dans sa capacité à se former et à se perfectionner en permanence, quelles que soient les circonstances. Le Président Hô Chi Minh considérait l’auto-éducation comme un processus continu tout au long de la vie. Malgré les plus hautes responsabilités, il conservait un esprit d’apprentissage constant afin de ne pas se laisser entraîner par l’individualisme ou les tentations liées au pouvoir.

Le Docteur Duong Duc Minh analyse : "Transformer l’étude et l’application des enseignements de l’Oncle Hô, d’un simple sujet évoqué dans les discours en des actions réellement mises en pratique, ne constitue pas seulement une exigence en matière de méthode d’apprentissage. Plus profondément, cela implique l’édification d’une véritable culture de responsabilité et d’éthique au sein des institutions publiques".

Dans le contexte actuel, marqué par une charge de travail croissante et par l’exigence d’une adaptation permanente dans la fonction publique, la capacité d’auto-perfectionnement constitue la ressource intérieure la plus importante pour chaque cadre et membre du Parti. Étudier et suivre l’exemple de l’Oncle Hô ne consiste pas seulement à apprendre à servir le peuple, mais aussi à apprendre à se perfectionner chaque jour. Cela signifie développer le courage d’agir, d’assumer ses responsabilités et de corriger rapidement ses erreurs.

La Docteure Dinh Thi Thanh Nga insiste : "Alors que nous menons une réforme de l’appareil administratif, il est inévitable de rencontrer des difficultés et des erreurs. Un cadre qui suit l’exemple de l’Oncle Hô doit avoir le courage de reconnaître ses fautes et de les corriger rapidement, sans chercher à se justifier. Cela doit devenir un mode de vie quotidien et non un simple mouvement temporaire avant de retomber dans les anciennes habitudes".

"Semer les graines du bien"

La valorisation et la diffusion d’exemples exemplaires, qu’il s’agisse de médecins dévoués sauvant des patients en urgence ou de membres du Parti exemplaires dans les entreprises, comme le fait actuellement le quartier de Bàn Co, constituent une manière de "semer les graines du bien". Huỳnh Gia Giang, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire du quartier de Bàn Co, estime que la force d’un individu ne réside pas uniquement dans son savoir ou sa position sociale, mais dans sa capacité à dépasser ses propres limites pour tendre vers des valeurs profondément humaines.

En résumé, la pensée de Hô Chí Minh conserve toute sa pertinence contemporaine grâce à sa profonde dimension pratique et humaniste. Lorsque chaque cadre et membre du Parti considère réellement l’apprentissage de l’Oncle Hô comme un besoin intérieur visant à perfectionner sa personnalité, il devient alors un pont solide reliant "la volonté du Parti" et "le cœur du peuple". Une société durablement développée a besoin de femmes et d’hommes capables de cultiver leur dignité, de préserver leur éthique professionnelle et de servir le peuple à travers les gestes les plus simples. C’est précisément cette énergie morale vivante qui constitue le socle culturel durable du développement national dans la nouvelle époque.

Texte et photos : Quang Châu/CVN