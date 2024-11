Wall Street termine à des niveaux record après l'élection de Donald Trump

La Bourse de New York a clôturé en fanfare, réjouie de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, qui a propulsé ses trois indices vedettes à de nouveaux records.

Le Dow Jones a bondi de 3,57%, l'indice Nasdaq de 2,95% et l'indice élargi S&P 500 de 2,53%.

"Le marché est en pleine effervescence après cette victoire sans appel", a commenté auprès de l’AFP Aaron Clark, de GW&K Investment Management.

En plus du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les républicains ont également ont repris mardi 5 novembre le contrôle du Sénat des États-Unis.

Les résultats, partiels, ne permettaient pas encore de déterminer quel parti prendrait le contrôle de la Chambre des représentants.

Les investisseurs ont montré leur "optimisme concernant les perspectives de croissance après la victoire de Donald Trump", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com, dans une note.

La place américaine "est enthousiaste" à l'idée qu'une "moindre régulation, des taux d'imposition plus bas, et un environnement favorable aux entreprises (...) stimuleront les ventes et la rentabilité", a avancé de son côté Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le retour au pouvoir de Donald Trump a profité à de nombreux secteurs avec, en tête de gondole, les valeurs technologiques.

Les géants de semi-conducteurs ont bondi à l'image de Nvidia (+4,00%), Broadcom (+3,27%), AMD (+2,41%), Micron (+6,04%) ou encore Intel (+7,48%).

Telsa s'est envolé. L'action du groupe, propriété d'Elon Musk, a décollé de 14,75%, portée par le soutien affiché par le milliardaire à Donald Trump durant sa campagne.

Le patron du constructeur de voitures électriques devrait d'ailleurs être récompensé par un poste dans le futur gouvernement, dédié à la réduction des dépenses publiques.

Autre grand bénéficiaire de l'élection de Donald Trump, le secteur financier a brillé : JPMorgan Chase (+11,64%), Goldman Sachs (+13,10%), Bank of America (+8,54%) et Wells Fargo (+13,35%).

Comme attendu, la victoire du candidat républicain a également soutenu les valeurs pétrolières, telles que Chevron (+2,81%), ConocoPhilips (+4,05%), ExxonMobil (+1,72%) et EOG Resources (+4,17%).

Le groupe de médias de Donald Trump, Trump media and Technology Group, a finalement grimpé de 5,94%. Le titre s'était envolé de plus de 17% en séance.

Les actions des groupes spécialisés dans les énergies renouvelables ont en revanche dégringolé.

Le géant de l'énergie solaire et de l'éolien NextEra Energy a lâché 5,25%, tandis le premier fabricant américain de panneaux solaires First Solar a reculé de 10,13%.

Le candidat républicain, favorable aux énergies fossiles, a promis durant sa campagne de "forer à tout va" et remis ouvertement en doute la réalité du changement climatique, à rebours de la politique de transition énergétique engagée par son prédécesseur Joe Biden.

Les valeurs chinoises cotées à Wall Street ont été lestées par la perspective de la hausse des droits de douane voulue par Donald Trump, dont les géants du commerce en ligne Alibaba (-2,50%), PDD (-1,29%) et JD.com (-3,40%).

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'État américain à 10 ans a fortement bondi à 4,43%, contre 4,27% la veille en clôture.

