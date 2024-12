Biathlon : Simon reprend pied avec la 2e place de la mass start à Kontiolahti

Photo : AFP/VNA/CVN

Simon n'a été devancée que par la Suédoise Elvira Oeberg, en tête du classement général et auteure comme elle d'un 18 sur 20 au tir, de 16 sec 2/10e. L'Allemande Franziska Preuss complète le podium, à 19 sec 1/10, avec deux cibles manquées également.

"J'ai essayé de faire le travail du mieux possible, de me concentrer sur le moment présent, sur les choses essentielles. Aujourd'hui, je me suis éclatée sur la piste, j'ai retrouvé une forme à skis un peu meilleure, explique-t-elle à l'AFP. J'espère que ça me lance pour les prochaines semaines."

Sortie en tête du pas de tir après le dernier tir debout, Simon, pas dans sa meilleure forme à skis après une préparation estivale compliquée par des "problèmes personnels et hormonaux", a été doublée par Oeberg dans le dernier tour. Elle grimpe néanmoins sur son premier podium individuel de la saison pré-olympique.

"Aujourd'hui Elvira (Oeberg) est meilleure que moi à skis, c'est un fait, il faut être réaliste. Mais je suis très contente de cette deuxième place. Je tire beaucoup de positif de cette course", retient-elle.

"C'est toujours plus agréable de partir sur une bonne note. Après, il faudra recommencer la semaine prochaine et ne pas rester là-dessus", conclut Simon.

Deux autres Françaises se sont classées dans le top 10 : Lou Jeanmonnot, 8e à une trentaine de secondes après deux fautes, et Justine Braisaz-Bouchet, 9e à quasi une minute avec un 17 sur 20 au tir.

Au classement général, Jeanmonnot, victorieuse de la première course individuelle de l'hiver mercredi 4 décembre (individuel court), occupe la troisième position, à 79 points de Oeberg (151 contre 230).

La Coupe du monde de biathlon se poursuit à Hochfilzen (Autriche) en fin de semaine prochaine.

Avec Lisa Vittozzi ? Dos douloureux, la lauréate sortante du gros globe de cristal a renoncé à l'étape d'ouverture et prévoyait de retrouver le circuit mondial en Autriche.

AFP/VNA/CVN