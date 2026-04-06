Assemblée nationale

Œuvrer pour une AN du peuple, par le peuple et pour le peuple

La XVI e Assemblée nationale (AN) s'efforcera d'être digne d'être une assemblée législative du peuple, par le peuple et pour le peuple, en tant que plus haute instance représentative du peuple et organe suprême du pouvoir d'État, incarnant l'État de droit socialiste et travaillant à la réalisation des objectifs fondamentaux d'un peuple prospère et d'une nation forte, démocratique, équitable et civilisée. Cette déclaration a été faite par Trân Thanh Mân dans son discours d'investiture suite à sa réélection à la présidence de l'AN pour un XVI e mandat.

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Photos : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a exprimé sa sincère gratitude aux électeurs de Hô Chi Minh-Ville pour la confiance qu'ils lui ont témoignée en l'élisant député à la XVIe législature, ainsi qu'aux députés pour la confiance qu'ils lui ont accordée en lui confiant cette fonction. Il a affirmé que c'était un grand honneur et, en même temps, une profonde responsabilité envers le Parti, l'État, les électeurs et le peuple vietnamien.

Le président de l'Assemblée nationale a également exprimé son profond respect et son immense gratitude au Président Hô Chi Minh, aux anciens dirigeants, aux aînés de la révolution, aux Mères Héroïnes vietnamiennes, aux Héros des Forces armées populaires et aux Héros du travail, ainsi qu'aux familles des soldats tombés au combat, aux invalides de guerre et à tous ceux qui ont servi la nation.

Il a également salué le leadership éclairé et efficace du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, sous la direction du secrétaire général Tô Lâm. Il a exprimé sa profonde gratitude aux députés de l'Assemblée nationale, aux électeurs, à l'ensemble du peuple vietnamien, à la diaspora vietnamienne, ainsi qu'aux organisations internationales, aux particuliers et aux amis qui ont soutenu et accompagné le Vietnam dans son entrée confiante dans une nouvelle ère : celle de l'essor de la nation.

Perpétuer et promouvoir les acquis des législatures précédentes

Trân Thanh Mân a souligné que le pays se trouve à un tournant historique. Tout en se félicitant des réalisations de l'Assemblée nationale au cours des 80 dernières années, il a insisté sur le fait que les responsabilités à venir sont à la fois importantes et honorables. La XVIe Assemblée nationale, a-t-il déclaré, continuera de perpétuer et de promouvoir les acquis des législatures précédentes, guidée par sa capacité intellectuelle, sa fermeté politique, son esprit d'innovation et son engagement au service du peuple.

Il s'est engagé à consacrer tous ses efforts au service de la nation et du peuple. En collaboration avec l'Assemblée nationale, son Comité permanent, ses organes affiliés et ses députés, il s'agira de poursuivre les réformes, d'accélérer l'application des sciences et des technologies, l'innovation, la transformation numérique et l'intelligence artificielle, et d'améliorer la qualité et l'efficacité des opérations, en veillant à ce que les paroles soient suivies d'actes, avec une mise en œuvre rapide, efficace et rigoureuse.

Il a également souligné la nécessité de renouveler la mentalité législative, en faisant preuve de "prudence dans l'approche et de détermination dans l'action", tout en s'attachant à parachever et à harmoniser les institutions afin de soutenir un développement rapide et durable et de répondre aux exigences de l'intégration internationale.

Des efforts seront déployés pour améliorer la qualité du contrôle, en mettant davantage l'accent sur le suivi de l'application de la loi et en considérant le contrôle comme un outil de développement, a-t-il déclaré, notant qu'il est également nécessaire de suivre de près et d'accélérer la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles.

L'Assemblée nationale s'efforcera d'améliorer la prise de décision sur les questions nationales clés et d'approfondir la diplomatie parlementaire afin de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale, a-t-il poursuivi.

Le président de l'Assemblée nationale a appelé le Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat, sous la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à poursuivre leur rôle de chef de file et d'orientation dans les activités législatives. Il a également exprimé l'espoir que les dirigeants actuels et anciens du Parti, de l'État et du Front de la patrie du Vietnam apporteraient un soutien, des conseils et des encouragements accrus.

Le plus haut parlementaire a exhorté les députés, les organes de l'Assemblée nationale et son Comité permanent, le gouvernement, les ministères, les agences, les organisations et les collectivités locales à maintenir une coordination étroite, rapide et efficace. Il a également lancé un appel au soutien continu des électeurs et du peuple vietnamien, des Vietnamiens de l'étranger, des amis internationaux, des intellectuels, des scientifiques, des dignitaires religieux et des médias, afin que la XVIe Assemblée nationale puisse remplir avec succès le mandat que lui ont confié le Parti, l'État et le peuple.

Photo : VNA/CVN

"De concert avec l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée, l'Assemblée nationale s'efforcera de mettre en œuvre efficacement la résolution du XIVe Congrès national du Parti, réalisant ainsi l'aspiration à un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant sans relâche vers le socialisme", a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, une résolution relative à l'élection du président de la XVIe Assemblée nationale a été approuvée par vote électronique, les 491 députés présents ayant voté à l'unanimité.

Trân Thanh Mân est né en 1962 dans la commune de Thanh Xuân, à Cân Tho. Docteur ès sciences économiques et titulaire d'une licence en sciences politiques, il est actuellement membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti à l'Assemblée nationale.

Il a été membre suppléant du Comité central du Parti lors de la Xe législature, membre du Comité central du Parti lors des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe législatures, membre du Secrétariat du Comité central du Parti lors de la XIIe législature et membre du Bureau politique lors des XIIIe et XIVe législatures. Il a également été député à l'Assemblée nationale lors des XIIIe, XIVe, XVe et XVIe législatures.

VNA/CVN