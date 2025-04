Zone euro : l'inflation ralentit encore en mars, à 2,2% sur un an

L'inflation a continué de ralentir en mars dans la zone euro, atteignant 2,2% sur un an, après 2,3% en février, grâce à un reflux des tarifs de l'énergie et une accalmie dans les services, a annoncé Eurostat mardi 1 er avril.

Ce recul est conforme aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg. Il permet de se rapprocher de la cible de 2% visée par la Banque centrale européenne (BCE).

L'inflation était tombée en septembre à son niveau le plus bas en trois ans et demi, à 1,7% en glissement annuel. Mais elle est repassée depuis octobre au-dessus de 2%.

En mars, la bonne nouvelle provient aussi de l'inflation sous-jacente - corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation - qui fait référence pour les experts.

Elle a reculé à 2,4% sur un an, après 2,6% en février, plus nettement encore que ce qu'anticipaient les experts de Bloomberg. Entre septembre et janvier, la hausse des prix était restée inchangée à 2,7%.

Globalement, dans les 20 pays partageant la monnaie unique elle s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des tarifs de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

Confiante dans le reflux de l'inflation, la BCE a baissé ses taux à six reprises depuis juin 2024, après les avoir relevés drastiquement pendant deux ans pour combattre l'envolée des prix.

Toutefois, les tensions commerciales alimentées par les droits de douane du président américain Donald Trump risquent de faire remonter l'inflation des deux côtés de l'Atlantique, tout en freinant la croissance économique. Elles font ainsi planer une grande incertitude sur la poursuite de l'assouplissement monétaire de la BCE.

Le ralentissement de l'inflation en mars résulte de l'accalmie des prix dans les services: ils ont progressé de 3,4% sur un an, après 3,7% en février.

Il s'explique aussi par la baisse des tarifs de l'énergie (-0,7%, après +0,2% le mois précédent).

À l'inverse, les prix alimentaires (y compris alcool et tabac) ont progressé plus vite en mars à 2,9% (+0,2 point par rapport à février).

L'inflation est restée stable pour les biens industriels, à 0,6% sur un an.

