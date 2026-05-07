Mois de l'humanitaire 2026

Bâtir des moyens de substance durable pour les communautés les plus vulnérables

À l’approche de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 8 mai, et à l’occasion du 80 e anniversaire de la Croix-Rouge du Vietnam, le Mois de l’humanitaire 2026 a été officiellement lancé sous le thème : "80 ans - Un parcours humanitaire au service de la communauté".

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Photo : VNA/CVN

Outre l’assistance traditionnelle, cette édition s’oriente vers le développement de moyens de subsistance pérennes. L'objectif principal est d’aider les populations démunies et les groupes vulnérables à se relever par eux-mêmes et de stabiliser leur vie sur le long terme.

Dans la province de Nghê An (Centre), l’une des trois localités pilotes du modèle "Communauté compatissante – Connexion d’amour", les actions de cette année se concentrent sur le renforcement de la résilience des habitants des zones les plus défavorisées.

Pour le seul mois de mai 2026, la Croix-Rouge de Nghê An prévoit de mobiliser environ 8 milliards de dôngs (plus de 300 000 dollars) afin de soutenir les populations vulnérables, avec des priorités portant sur la santé, le don de sang et la construction d’ouvrages humanitaires. Le point central du programme concerne le village de Luu Phong, où l’ensemble des ménages pauvres bénéficiera d’un soutien pour développer des activités économiques, tandis que tous les élèves en difficulté recevront des bourses et des fournitures scolaires.

Une innovation notable de ce Mois de l'humanitaire 2026 concerne l'augmentation substantielle des aides financières : le montant alloué à chaque foyer pour son projet de subsistance passe d'une moyenne de 5 millions à un minimum de 12 millions de dongs. Cette revalorisation doit permettre aux bénéficiaires de structurer des modèles de production plus solides, générant ainsi des revenus stables et réguliers.

Parallèlement à l’aide financière directe, la Croix-Rouge du Vietnam prévoit de coopérer avec l’Alliance des coopératives afin d’intégrer les bénéficiaires dans des réseaux de production collective. Ce passage d’une assistance matérielle à un accompagnement en compétences et en savoir-faire traduit la volonté de transformer l’action humanitaire en levier de développement socio-économique.

Comme l’a souligné Nguyên Hai Anh, vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge du Vietnam, cette orientation "verte" cherche également à promouvoir la protection de l'environnement et à bâtir un cadre social plus sûr, tout en luttant contre les violences familiales et en renforçant la solidarité communautaire.

À l’échelle nationale, le Mois de l’humanitaire 2026 ambitionne de collecter 500 milliards de dôngs afin de soutenir plus de 17 000 ménages défavorisés à travers le pays. Les initiatives pilotes menées à Nghê An, Tuyên Quang et An Giang constituent les fondations du futur programme quinquennal 2026-2031, intitulé "Communauté sûre – Prête face aux catastrophes".

En mobilisant la responsabilité partagée des entreprises, des organisations et des citoyens, la Croix-Rouge du Vietnam aspire à bâtir une société résiliente, capable de s’adapter aux crises sanitaires, aux catastrophes naturelles futures et aux risques sociaux, tout en renforçant la résilience des populations, notamment des groupes les plus vulnérables.

VNA/CVN