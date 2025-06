Tennis : l'Allemande Tatjana Maria s'offre le Queen's à 37 ans

L'Allemande Tatjana Maria, 86 e mondiale et issue des qualifications, a créé la sensation en remportant à 37 ans le tournoi WTA 500 sur gazon du Queen's, face à l'Américaine Amanda Anisimova, 15 e mondiale, 6-3, 6-4, dimanche 15 juin à Londres.

>> Roland-Garros : Coco Gauff, le sacre du printemps

>> Roland-Garros : Alcaraz reste le roi au bout d'un duel épique avec Sinner

Photo : AFP/VNA/CVN

Maria n'est toutefois pas une inconnue sur la surface puisqu'elle avait atteint les demi-finales à Wimbledon en 2022. Mais à l'occasion du retour du circuit féminin au Queen's après 52 ans d'absence, l'Allemande a déjoué les pronostics pour s'offrir son premier WTA 500.

L'épilogue d'une semaine de rêve au cours de laquelle l'Allemande, qui aura 38 ans en août, a battu quatre joueuses du Top 15 après être sortie des qualifications. Elle restait pourtant sur neuf matches perdus de suite avant ce tournoi. Avec ce succès en finale, elle signe une préparation idéale en vue de Wimbledon (30 juin-13 juillet).

Il s'agit de son quatrième titre en simple après Bogota (terre battue) en 2022 et 2023 et Majorque (gazon) en 2018, lors d'une carrière qu'elle a interrompue pour donner naissance à ses deux filles, en 2013 et 2021.

En 2022, alors qu'elle n'était que 103e mondiale, elle s'était hissée dans le dernier carré de Wimbledon, finalement battue par la Tunisienne Ons Jabeur.

Pour atteindre la finale au Queen's, Tatjana Maria a écarté dans le tableau principal la Tchèque Karolina Muchova (14e) en huitièmes de finale, la Kazakhe Elena Rybakina (11e) en quarts et l'Américaine Madison Keys (8e) en demies.

Face à Anisimova, l'Allemande a rapidement fait le break. Malgré la perte de sa propre mise en jeu, elle est parvenue à reprendre celle de l'Américaine pour finalement remporter la première manche 6-3 en 30 minutes.

Sur un nuage dans le deuxième set, elle a vite double breaké pour mener 4-1. Le sursaut d'Anisimova, qui a recollé à 4-3, n'a pas suffi à empêcher Maria de s'envoler vers le titre grâce notamment à un très bon service (7 aces).

AFP/VNA/CVN