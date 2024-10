Tennis

WTA 1000 de Wuhan : un choc Gauff-Sabalenka en demi-finale

L'Américaine Coco Gauff (4 e mondiale) et la Bélarusse Aryna Sabalenka (2 e ) vont se retrouver en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Wuhan, après avoir respectivement battu vendredi 11 octobre les Polonaises Magda Linette (45 e ) 6-0, 6-4, et Magdalena Frech (27 e ) 6-2, 6-2.

Photo : AFP/VNA/CVN

La demi-finale sera un choc entre deux joueuses en forme : Sabalenka a remporté deux majeurs cette année (Open d'Australie et US Open) et Coco Gauff, titrée la semaine dernière à Pékin et qui est sur une série de neuf victoires de suite.

Les deux joueuses se sont déjà affrontées sept fois sur le circuit WTA, et l'Américaine mène dans leurs confrontations 4 victoires à 3.

Impressionnante au service, Coco Gauff (20 ans), n'a jamais perdu sa mise en jeu de la rencontre vendredi 11 octobre face à la Polonaise Magda Linette. Elle a ensuite réussi à la breaker pour prendre l'avantage.

Aryna Sabalenka, double tenante du titre à Wuhan, a connu un quart de finale beaucoup plus tranquille que son tour précédent contre la Kazhake d'origine russe Yulia Putintseva qui l'avait dominée lors d'un premier set à sens unique, 6-1.

Contre la Polonaise Magdalena Frech, Sabalenka a déroulé, usant son adversaire de lourdes frappes pour enchainer sa quinzième victoire dans ce tournoi de Wuhan.

La seconde demi-finale de ce dernier WTA 1000 de la saison opposera deux Chinoises samedi à domicile. Qinwen Zheng (7e) a rejoint Xinyu Wang (51e) dans le dernier carré après leurs victoires respectives vendredi contre l'Italienne Jasmine Paolini (6e) 6-2, 3-6, 6-3 et la Russe Ekaterina Alexandrova (33e) 4-6, 7-5, 7-6 (8/6).

Championne olympique à Paris cet été, Zheng a mis la double finaliste de Roland-Garros et de Wimbledon 2024 en difficulté en breakant d'entrée de jeu dans les deux premiers sets.

Paolini a repris l'avantage au deuxième set en imposant son rythme, poussant la finaliste de l'Open d'Australie 2024 à commettre de nombreuses fautes.

Dans la dernière manche, la Chinoise, portée par son public et ses nombreux aces (359 cette saison - 9 pendant le match), a pris l'avantage au meilleur moment en breakant à 4-3, avant de conclure le match sur son service.

AFP/VNA/CVN