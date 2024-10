Espagne : le Barça se relance face à Alavés avec un triplé de Lewandowski

On a retrouvé "Lewangoalski" ! Auteur d’un triplé en un peu plus de 30 minutes, le buteur polonais Robert Lewandowski a permis dimanche 6 octobre au FC Barcelone de s’imposer sans trembler (3-0) à Alavés et de reprendre trois points d’avance en tête de la Liga.