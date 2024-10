WTA 1000 de Pékin : Gauff surclasse Muchova et décroche son 2e titre de l'année

Photo : AFP/VNA/CVN

Gauff, lauréate de l'US Open 2023, n'a laissé que des miettes à son adversaire pour s'offrir son deuxième tournoi de l'année, après sa victoire à Auckland en janvier, en 1h16.

Pour leurs retrouvailles à Pékin, après leur demi-finale très disputée (6-4 7-5) à Flushing Meadows, il y a un peu plus d'un an, Gauff a rapidement mené 3-0 après un break confirmé.

Dès cet instant, elle a développé un tennis exceptionnel avec des variations de coups dont certains ont trouvé des zones hors d'atteinte de son adversaire avant de conclure la première manche en tout juste une demi-heure.

Beaucoup moins crispée et plus conquérante, la Tchèque de 28 ans a semblé revenir dans la partie en étant plus agressive au filet et appliquée à la relance. Cette hargne retrouvée a gêné Gauff, qui s'est retrouvée menée 2-0, mais la jeune Américaine (20 ans) a débreaké dans la foulée et est revenue à hauteur par un jeu blanc avant d'enchaîner quatre jeux d'affilée (4-2).

Les deux joueuses se sont alors livré un bras de fer avec cette fois-ci des jeux longs à conclure, mais la native d'Atlanta a eu le dernier mot.

Après une année de galère, Muchova qui a reverdi dans la capitale chinoise, où elle s'est offert le scalp de deux joueuses du top 10 - victoire sur la No2 mondiale Aryna Sabalenka en quart et après avoir brisé le rêve de l'idole locale Zheng Qinwen en demie-, va intégrer le top 30 dans le prochain classement WTA.

Avec son succès, Gauff compte désormais huit titres individuels sur le circuit féminin.

AFP/VNA/CVN