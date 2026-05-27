Puces : le sud-coréen SK hynix dépasse 1.000 milliards de dollars de valeur boursière

La capitalisation boursière du champion sud-coréen de puces mémoire SK hynix a dépassé mercredi 26 mai pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars, portée par une colossale envolée de la demande mondiale liée à l'IA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'action de SK hynix, qui fournit au géant américain de la tech Nvidia des puces de mémoire avancée à large bande passante, gagnait plus de 11% mercredi en milieu d'après-midi à la Bourse de Séoul. Le dynamisme du secteur profitait aussi à son compatriote Samsung Electronics en hausse de 5,5%.

En l'espace d'un an, le titre SK hynix a flambé de quelque 1.000%, tandis que celui de Samsung Electronics a pris environ 500%.

Samsung Electronics avait lui-même vu sa valorisation boursière dépasser 1.000 milliards de dollars début mai, attisant la frustration de ses employés, qui ont réclamé un meilleur partage des profits tirés de l'IA, menaçant de faire grève, avant qu'un accord ne soit trouvé en début de semaine.

Sa nouvelle valorisation fait de SK hynix l'une des trois seules sociétés asiatiques pesant 1.000 milliards de dollars, selon Bloomberg, aux côtés de Samsung Electronics et de TSMC, mastodonte taïwanais dominant la fabrication des puces les plus sophistiquées.

Alors que gouvernements et géants mondiaux de la tech injectent des centaines de milliards de dollars dans des centres de données dédiés à l'IA, la demande a explosé pour les fabricants des microprocesseurs en silicium utilisés pour traiter d'énormes volumes de données dans ces infrastructures.

En avril, SK hynix a indiqué que son bénéfice net avait bondi de près de 400% sur un an au premier trimestre 2026, à un niveau record grâce à l'essor de l'IA, balayant les inquiétudes concernant l'approvisionnement du secteur en matériaux cruciaux du fait de la guerre au Moyen-Orient.

Chez Samsung Electronics, parallèlement, les salariés syndiqués ont approuvé mercredi un accord conclu avec la direction selon lequel quelque 78.000 employés de la division des semi-conducteurs seront chacun éligibles cette année à une prime pouvant atteindre 290.000 euros, sur la base du bénéfice d'exploitation attendu.

Selon le syndicat de Samsung, les employés de SK hynix avaient reçu l'an dernier des primes plus de trois fois supérieures à celles alors versées par Samsung.

Pour les analystes, ces bonus importants pourraient empêcher les talents sud-coréens de partir à l'étranger.

Et la manne des primes versées a fortement rehaussé le statut social des ingénieurs en semi-conducteurs en République de Corée : à telle enseigne qu'une simple veste arborant le logo SK Hynix a été brandie récemment sur les réseaux sociaux comme symbole de réussite, des parodies en faisant le sésame magique pour entrer dans les boutiques de luxe.

AFP/VNA/CVN