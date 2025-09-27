Wall Street termine en hausse, satisfaite des chiffres de l'inflation

La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note positive, poussée par un indicateur d'inflation conforme aux attentes, qui renforce les perspectives de baisse de taux de la Fed avant la fin de l'année.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice Dow Jones a gagné 0,65%, le Nasdaq a progressé de 0,44% et l'indice élargi S&P 500 de 0,59%.

"Le marché a poussé un soupir de soulagement après avoir pris connaissance" de l'indice des prix PCE, jauge d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

En août, la hausse des prix a atteint 2,7% sur un an aux États-Unis, contre 2,6% en juillet, selon le ministère américain du Commerce.

Même si c'est le plus élevé depuis février, ce rythme d'inflation n'a guère inquiété les investisseurs.

Cela "ne change pas les prévisions de deux baisses de taux" en octobre et décembre, d'un demi-point au total, selon M. Stovall.

Un assouplissement monétaire étant de nature à donner de l'élan à l'activité économique et aux bénéfices des entreprises, ces perspectives sont "positives" pour le marché, note l'analyste.

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation) aux Etats-Unis est restée stable par rapport au mois précédent, à 2,9% en glissement annuel.

En outre, le dynamisme des consommateurs américains résiste à la hausse des prix.

Les investisseurs attendent désormais plusieurs données sur le marché du travail qui seront publiées la semaine prochaine, dont le rapport sur l'emploi non-agricole vendredi.

Ces chiffres seront particulièrement scrutés alors que la Fed a décidé de baisser ses taux la semaine passée pour la première fois depuis 2024 afin de faire face à l'affaiblissement du marché de l'emploi.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans évoluait vers 20H25 GMT à 4,18%, contre 4,17% à la clôture jeudi.

Au tableau des valeurs, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts a bondi (+14,87% à 193,35 dollars) après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles il pourrait être racheté par un groupe d'investisseurs, dont la société de capital-investissement Silver Lake.

Cette transaction est évaluée à 50 milliards de dollars, selon le journal américain, qui cite des sources proches du dossier.

Certains titres ont été impactés par les dernières déclarations du président américain Donald Trump concernant les droits de douane.

Les actions du secteur pharmaceutique ont ainsi profité de l'annonce de surtaxes pouvant aller jusqu'à 100% sur les médicaments produits en dehors des États-Unis à partir du 1er octobre. Le laboratoire Eli Lilly a gagné 1,36%, Merck a pris 1,21% et Abbvie a progressé de 0,94%.

Le groupe Paccar (+5,16 à 100,50 dollars), propriétaire des célèbres marques américaines de camion Peterbilt et Kenworth, a brillé après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25% sur "tous les poids lourds fabriqués dans d'autres régions du monde".

AFP/VNA/CVN