VNPT fera œuvre de pionnier dans la recherche sur la technologie 6G

Le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) est prêt à devenir un pionnier dans la recherche sur la 6G pour aider le pays à appliquer cette technologie le plus tôt possible.

>> Le marché de la data au Vietnam a encore une belle marge de croissance

>> La vitesse de connexion à Internet mobile a augmenté pour le 5e mois consécutif

>> Le Vietnam est prêt pour la 5G

Photo : Thao Nguyên/VNA/CVN

Cela fait partie de la Stratégie de développement de l’entreprise jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2035, récemment approuvée par le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc.

Selon la stratégie, l’objectif général est de continuer à développer le groupe pour en faire une entreprise publique forte, dynamique, efficace et moderne, capable de rivaliser avec les autres dans le pays et dans le monde et de fournir correctement des services publics, contribuant ainsi au développement socio-économique, à la défense et à la sécurité nationale.

VNPT est prêt à se transformer en un groupe technologique axé sur l’infrastructure numérique, la technologie numérique et les services numériques tout en possédant et en exploitant les plateformes et installations clés de l’infrastructure numérique nationale.

Le groupe s’efforcera de devenir un innovateur pionnier qui maîtrise la technologie numérique et fournit un écosystème numérique pour chaque aspect socio-économique.

Il développera des plateformes fournissant des technologies numériques de base, notamment l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, le big data, la blockchain et la cybersécurité, en tant que service essentiel qui agit comme une infrastructure logicielle importante fournissant des services.

VNPT recherchera et appliquera également de nouvelles technologies pour réaliser le réseau d’accès Internet à large bande, ainsi que les technologies de réseau ouvert, le cloud natif/cloud edge, l’automatisation du réseau/réseau autonome, ainsi que les technologies d’accès au réseau sans fil, selon la stratégie.

En outre, le groupe est prêt à développer l’infrastructure 5G sur la base du réseau 4G, à accroître le partage de l’infrastructure des télécommunications avec d’autres entreprises de télécommunications et à faire œuvre de pionnier dans la recherche sur la 6G pour aider le pays à devenir l’un des premiers à appliquer cette technologie dans le monde.

D’ici 2025, il deviendra une entreprise clé du pays, passant avec succès d’une entreprise de télécommunications traditionnelle à une entreprise technologique et maîtrisant certaines plateformes importantes guidant la transformation numérique nationale.

D’ici 2030, le groupe doit devenir une entreprise de technologie numérique intelligente, dynamique et efficace qui joue un rôle important dans la carte numérique nationale du Vietnam tout en pénétrant avec succès les marchés régionaux et internationaux.

Et d’ici 2035, il s’établira comme une plateforme pour tous les clients, possédera des écosystèmes de tous les services et fournira un réseau de transmission de haute qualité, intelligent et fiable, aligné sur les principales plateformes numériques du Vietnam et de la région, note la stratégie.

VNA/CVN