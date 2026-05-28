Vietnam - Thaïlande : le patrimoine culturel au cœur des priorités communes

Dans le cadre de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, Tô Lâm, après la cérémonie d'accueil officielle à Bangkok, Ngô Phuong Ly, épouse du dirigeant vietnamien, a rencontré Thananon Charnvirakul, épouse du Premier ministre thaïlandais.

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Vêtues de costumes traditionnels thaïlandais, Ngô Phuong Ly et Thananon Charnvirakul ont visité le Wat Phra Kaeo (Temple du Bouddha d’Émeraude) ainsi que le Musée des textiles de la reine Sirikit, tous deux situés dans l’enceinte du Grand Palais de Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Les deux épouses se sont réjouies de cette première rencontre sur le sol thaïlandais, saluant la richesse culturelle du pays ainsi que la convivialité et l’hospitalité du peuple thaïlandais.

Au Wat Phra Kaeo, monument emblématique de l'histoire, de la culture et de la spiritualité thaïlandaise, Mme Phuong Ly s'est dite profondément impressionnée par la finesse de l'architecture, la solennité des lieux et la valeur culturelle exceptionnelle de l'édifice.

Elle a souligné que le Vietnam et la Thaïlande partagent de nombreuses similitudes en matière de culture et de croyances, précisant que le bouddhisme joue un rôle prépondérant dans la vie spirituelle des deux nations, en cultivant des valeurs d'humanisme, de concorde et de solidarité communautaire.

Selon elle, la préservation et la promotion des héritages culturels et religieux revêtent une importance cruciale dans le contexte actuel, non seulement pour sauvegarder les traditions nationales, mais aussi pour sensibiliser les jeunes générations à l'histoire, à la culture et à l'identité nationale.

La visite s'est poursuivie au Musée du textile de la Reine Sirikit. Cette institution a été établie sous le patronage de la Reine Mère Sirikit afin de préserver les costumes traditionnels, les techniques de tissage artisanal et l'art séculaire de la broderie thaïlandaise. Le musée rend également hommage au rôle fondamental de la Reine Sirikit dans l'essor de l'industrie de la soie thaïlandaise et dans le rayonnement de l'image culturelle du pays à l'échelle internationale. Ouvert au public depuis 2003, l'établissement est devenu un site incontournable pour les visiteurs étrangers.

Au sein du musée, les deux épouses ont assisté à une présentation détaillée des collections. Elles ont pu admirer des produits en soie d'une grande finesse, des costumes traditionnels, des tenues de la Cour thaïlandaise ainsi que de nombreux objets précieux liés à l'art du tissage.

VNA/CVN