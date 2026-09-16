Renforcement des liens parlementaires Vietnam - Australie

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, a rencontré le 15 septembre à Canberra plusieurs parlementaires de l’opposition et indépendants du Parlement australien afin d’échanger sur les mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale et à renforcer les liens parlementaires entre les deux pays dans les temps à venir.

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Le diplomate vietnamien a souligné l’évolution positive du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie. L’Australie est aujourd’hui l’un des partenaires importants du Vietnam dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de l’aide publique au développement (APD), tandis que les échanges entre les deux peuples sont de plus en plus dynamiques. À noter que plus de 500.000 touristes australiens ont visité le Vietnam en 2025.

Photo : VNA/CVN

Évoquant la visite d’État en Australie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en août 2026, le diplomate Pham Hung Tam a estimé que cette visite constituait un événement historique, donnant un nouvel élan aux relations bilatérales. Elle a également marqué la première fois que les deux pays adoptaient trois déclarations conjointes à l’occasion d’une même visite de haut niveau.

L’ambassadeur a rappelé que, lors de cette visite, des dirigeants et responsables des affaires étrangères du Parti libéral, principale formation de l’opposition australienne, avaient rencontré le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam à Canberra, témoignant de leur soutien au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Selon Pham Hung Tam, le soutien des deux principales forces politiques australiennes au partenariat stratégique intégral revêt une grande importance. Il a proposé de poursuivre la mise en œuvre des engagements et de promouvoir la coopération dans des domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, ainsi que la sécurité et la défense.

Il a également sollicité le soutien de l’Australie à la campagne « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats vietnamiens morts au combat.

Ted O’Brien, ministre fantôme des Affaires étrangères et député de Fairfax, a affirmé son soutien au renforcement des relations de coopération entre les deux pays et leurs parlements. Il s’est déclaré intéressé par le développement du commerce bilatéral, de l’investissement et du tourisme, tout en évoquant la possibilité pour l’Australie de coordonner ses efforts et d’apporter son soutien à la recherche des restes de soldats vietnamiens morts au combat.

La sénatrice libérale Jessica Collins, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense et du commerce du Parlement australien, a également exprimé son intérêt pour le développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. Elle a salué le rôle important joué par la communauté d’origine vietnamienne en Australie.

Lors de leur entretien, Jessica Collins et Pham Hung Tam ont également échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. La sénatrice a souligné l’importance du multilatéralisme et du respect du droit international, tout en appelant à renforcer la coopération entre les puissances moyennes de la région.

Cette rencontre intervient alors que le Vietnam et l’Australie poursuivent la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, en août 2026.

VNA/CVN