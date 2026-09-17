Le dirigeant Tô Lâm souligne l’héritage des savoirs au service de la direction du Parti

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé jeudi 17 septembre à Hanoï de veiller à ce que l’intelligence accumulée au fil de l’histoire continue de devenir la capacité du Parti à diriger le développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

M. Tô Lâm a émis cette demande en présidant la 2e réunion du Comité directeur pour le bilan des 100 ans de la direction du Parti communiste du Vietnam à l’égard de la révolution vietnamienne et le bilan des 40 ans de mise en œuvre du Programme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme.

L’ancien secrétaire du Parti, Nông Duc Manh, l’ancien président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Lê Minh Hung, les anciens Premiers ministres Nguyên Tân Dung et Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An, Nguyên Sinh Hùng et Nguyên Thi Kim Ngân, et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, ont assisté à cet événement.

Le Comité directeur s’est prononcé sur le projet de rapport sur le bilan des 100 ans de la direction du Parti à l’égard de la Révolution vietnamienne (1930-2030) et les orientations de la direction du Parti à l’égard du développement national pour les 100 prochaines années (2030-2130), et le projet de rapport sur le bilan des 40 ans de mise en œuvre du Programme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme.

Un siècle de direction à l’égard de la révolution vietnamienne cristallise le courage, l’intelligence du Parti, la créativité du peuple ainsi que les immenses sacrifices consentis par les générations passées, a déclaré le secrétaire général et président M. Tô Lâm.

Le pays met en œuvre la résolution du XIVe Congrès national du Parti et aborde une phase de développement avec des exigences accrues en matière de productivité, de qualité, d’autonomie et de bien-être de la population. Les transformations technologiques, démographiques, écologiques et internationales créent des défis sans précédent qui rendent nos expériences passées obsolètes.

Ces deux bilans doivent ainsi aider le Parti à cerner précisément les opportunités, les risques et les compétences requises pour guider le développement de façon proactive. Ils doivent servir à guider l’élaboration des politiques, à préparer les documents du XVe Congrès national du Parti et à poser les bases du nouveau Programme de construction nationale.

Le projet de rapport sur le bilan des 100 ans de la direction du Parti à l’égard de la révolution vietnamienne doit mettre en lumière l’orientation de la direction du Parti à l’égard de la révolution vietnamienne, les choix stratégiques et les enseignements récurrents, a demandé le secrétaire général et président Tô Lâm.

Le projet de rapport sur le bilan des 40 ans de mise en œuvre du Programme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme doit examiner en profondeur le développement de la compréhension et le processus de matérisalisation du Programme, fournir davantage d’éclaircissements sur le modèle socialiste, ainsi que la voie et les étapes appropriées pour le Vietnam, a-t-il indiqué.

Ces deux rapports doivent se compléter et être cohérents dans leurs arguments de fond, tout en mettant clairement en évidence leurs contributions respectives, a-t-il recommandé, qualifiant l’évaluation des bilans d’une tâche stratégique du Parti et de la nation.

Une vision pour 2130 dépasse le cadre d’un unique mandat pour s’inscrire dans la continuité des générations à venir. Elle nécessite d’identifier les valeurs à défendre, les capacités à cultiver et les nouveaux espaces de développement à ouvrir. Il est également crucial de préciser la manière dont le Parti va moderniser sa pensée et ses méthodes de direction, tout en préparant ses dirigeants, pour mener le pays vers un niveau de développement supérieur, a-t-il souligné.

Le secrétaire général et président M. Tô Lâm a demandé de mettre en lumière la portée historique et les enseignements relatifs à la direction du Parti. Les rapports doivent mettre en valeur les réalisations majeures qui ont transformé l’avenir du pays et renforcer l’idée essentielle que tout repose sur le soutien du peuple.

Il est de notre responsabilité de mettre en lumière l’ampleur des réalisations ayant transformé le destin de la nation, de tirer des enseignements d’une valeur durable et de poser les fondements scientifiques de la trajectoire de développement du pays pour le siècle à venir, a-t-il conclu.

VNA/CVN