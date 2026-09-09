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|Les drapeaux de la République populaire démocratique de Corée et du Vietnam.
|Photo : TGVN/CVN
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a adressé un message de félicitations à Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d’État de la RPDC.
De son côté, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a fait de même à son homologue Pak Thae Song.
À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également envoyé un message de félicitations à la ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Choe Son Hui.
VNA/CVN