Félicitations à l’occasion du 78e anniversaire de la fondation de la RPDC

Les dirigeants vietnamiens ont adressé leurs félicitations aux dirigeants de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à l’occasion du 78 e anniversaire de son Jour de la fondation (9 septembre 1948 - 9 septembre 2026).

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Photo : TGVN/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a adressé un message de félicitations à Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d’État de la RPDC.

De son côté, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a fait de même à son homologue Pak Thae Song.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également envoyé un message de félicitations à la ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Choe Son Hui.

VNA/CVN