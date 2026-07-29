Les consuls honoraires contribuent à étendre le rayonnement diplomatique du Vietnam

À la veille de la deuxième conférence des consuls honoraires du Vietnam, qui se tiendra dans la province de Quang Ninh, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a souligné le rôle croissant du réseau des consuls honoraires dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam.

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La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a rappelé que le Vietnam avait officiellement instauré le système des consuls honoraires en 1994, conformément à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Le pays compte aujourd’hui 48 consuls honoraires répartis dans 35 pays sur tous les continents.

Photo : VNA/CVN

Contrairement aux fonctionnaires consulaires de carrière, les consuls honoraires sont, pour la plupart, des chefs d’entreprise ou des personnalités influentes qui mettent volontairement leurs ressources, leur expérience et leurs réseaux au service des activités consulaires ainsi que de la protection des citoyens vietnamiens. Nombre d’entre eux exercent ces fonctions depuis plus de douze ans.

Implantés principalement dans des localités où le Vietnam ne dispose pas de représentation diplomatique, ils constituent un relais essentiel de la présence vietnamienne à l’étranger. Ils contribuent à la protection des citoyens et des entreprises vietnamiennes, tout en favorisant le développement des relations avec les pays d’accueil.

Lors de crises majeures, telles que la pandémie de COVID-19 ou les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, les consuls honoraires ont travaillé en étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères et les missions diplomatiques vietnamiennes afin d’apporter une assistance rapide aux ressortissants vietnamiens et de garantir leur protection.

Grâce à leurs solides réseaux locaux et à leur influence, ils jouent également un rôle important dans la diplomatie économique. Ils accompagnent les entreprises vietnamiennes dans leur prospection de nouveaux marchés, mettent en relation les grandes entreprises internationales avec les collectivités locales et les entreprises vietnamiennes, et contribuent à attirer des investissements de qualité dans des secteurs prioritaires tels que les hautes technologies, la transition verte, les énergies renouvelables et l’agriculture de haute technologie.

Les consuls honoraires participent en outre à la promotion de l’image d’un Vietnam riche de son patrimoine culturel, résolument engagé sur la voie de la modernisation, de l’intégration internationale et d’une contribution accrue à la communauté internationale.

Selon Lê Thi Thu Hang, la deuxième Conférence des consuls honoraires du Vietnam, prévue à Quang Ninh en juillet 2026, constituera la première réunion en présentiel de ce réseau organisée dans le pays. Elle se tiendra peu après le succès du 14e Congrès national du Parti, qui a défini une nouvelle vision de développement pour le Vietnam, et à la veille de la 33- Conférence diplomatique.

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre a indiqué que cette conférence ne serait pas seulement une réunion de travail, mais aussi l’occasion de saluer les contributions concrètes des consuls honoraires et de définir les orientations destinées à renforcer encore l’efficacité de leur action.

Le choix de Quang Ninh comme ville hôte illustre également le lien étroit entre la diplomatie et le développement local, les affaires étrangères étant mises au service des citoyens, des entreprises et d’une croissance durable.

Au cours d’un programme de quatre jours à Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh, les consuls honoraires participeront aux séances de travail de la conférence, effectueront des visites de terrain et rencontreront des représentants des administrations centrales, des autorités locales ainsi que des milieux d’affaires.

Le Thi Thu Hang a exprimé trois attentes principales à l’égard de cette conférence : renforcer l’engagement des consuls honoraires en faveur du développement du Vietnam ; faire émerger des initiatives concrètes pour améliorer les activités consulaires, la protection des citoyens et la coopération économique ; et mettre en place un mécanisme de coordination plus efficace entre le ministère des Affaires étrangères, les représentations vietnamiennes à l’étranger, les organismes publics, les autorités locales, les entreprises et le réseau des consuls honoraires.

Elle s’est déclarée convaincue que cette conférence marquera une nouvelle étape dans le développement du réseau des consuls honoraires et lui permettra d’apporter une contribution encore plus importante à la diplomatie vietnamienne ainsi qu’au développement du pays dans les années à venir.

VNA/CVN