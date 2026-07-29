Renforcer l'amitié et la coopération substantielle Vietnam - Burundi

Dans l'après-midi du 29 juillet, à Hanoï, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a reçu une délégation du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi, conduite par son secrétaire général, en visite officielle au Vietnam du 27 au 31 juillet 2026.

>> Le Vietnam privilégie ses relations d'amitié avec les pays amis africains, dont le Burundi

>> Le Vietnam et le Burundi renforcent les relations entre leurs Partis au pouvoir

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, Trân Câm Tu a exprimé sa ferme conviction que la visite de Révérien Ndikuriyo et de sa suite permettrait de consolider davantage la confiance politique mutuelle et de porter l'amitié ainsi que la coopération concrète entre les deux Partis et les deux nations à une nouvelle hauteur.

Saluant les résultats socio-économiques et diplomatiques remarquables obtenus par le Burundi sous l'égide du CNDD-FDD, Trân Câm Tu a félicité Révérien Ndikuriyo pour sa réélection à la tête du Parti pour le mandat 2026-2031. Il a également adressé ses chaleureuses félicitations au président du CNDD-FDD et président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, pour sa désignation comme candidat officiel à l'élection présidentielle prévue en mai 2027.

Se félicitant de l'évolution positive des relations bilatérales, particulièrement depuis la visite d'État du président burundais au Vietnam en avril 2025, Trân Câm Tu a réaffirmé que le Parti communiste du Vietnam accorde toujours une priorité à l'extension de ses relations avec les partis politiques amis en Afrique, dont le CNDD-FDD. Il a ainsi exhorté les deux Partis à traduire rapidement en actions concrètes le protocole d'accord de coopération signé récemment lors de l'entretien entre Révérien Ndikuriyo et Lê Hoài Trung, ministre vietnamien des Affaires étrangères. Il a souligné la nécessité d'intensifier les échanges de délégations, la formation des cadres et le partage d'expertises sur le développement, la lutte contre la pauvreté et l'édification du Parti.

Sur le plan économique, Trân Câm Tu a exprimé sa gratitude envers le secrétaire général pour son soutien personnel à Lumitel, la filiale du groupe Viettel au Burundi. Il a sollicité le maintien de conditions favorables pour que Lumitel et d'autres investisseurs vietnamiens puissent mener à bien leurs activités.

Photo : VNA

Pour sa part, Révérien Ndikuriyo a transmis les salutations cordiales du président Évariste Ndayishimiye au secrétaire général et président Tô Lâm ainsi qu'aux dirigeants vietnamiens. Il a affirmé que le Vietnam demeure un modèle de développement et une source d'inspiration majeure pour le Burundi dans son processus de construction et de développement, la concrétisation de la Vision 2040 - 2060 visant à faire du Burundi un pays à revenu élevé d'ici 2060.

Le secrétaire général Révérien Ndikuriyo a réitéré la volonté du Burundi de renforcer la coopération dans de nombreux domaines avec le Vietnam notament dans l'investissement, l'agriculture, les technologies et les sciences.

En sa qualité de président de l'Union africaine pour le mandat 2026 - 2027, le Burundi se propose comme pont entre le Vietnam et l'organisation continentale.

Enfin, les deux parties ont convenu d'accélérer la signature d'accords cruciaux sur la non-double imposition et la protection des investissements pour dynamiser les échanges.

VNA/CVN