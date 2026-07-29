Séisme à Kumamoto : message de sympathie adressé au Japon

Le Premier ministre Lê Minh Hung et le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung ont adressé des messages de sympathie aux dirigeants japonais à la suite du violent séisme ayant frappé la préfecture de Kumamoto, dans le Sud-Ouest du Japon, le 28 juillet.

>> Séisme au Japon : 13 morts, des personnes toujours piégées dans un centre commercial effondré

>> Séisme à Kumamoto : un travailleur vietnamien décède, l’ambassade du Vietnam assure la protection des ressortissants

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Informé du séisme survenu dans la préfecture de Kumamoto et la région de Kyushu, au Japon, ayant entraîné d'importantes pertes humaines et matérielles, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a adressé, le 29 juillet 2026, un message de sympathie à son homologue japonaise Takaichi Sanae.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a également envoyé un message de sympathie à son homologue japonais, Motegi Toshimitsu.

Le 28 juillet à 16h27, un séisme d’une magnitude d’environ 7 a frappé la préfecture japonaise de Kumamoto, faisant des victimes et provoquant d’importants dégâts matériels.

VNA/CVN