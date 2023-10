Vietnam et Japon échangent leurs expériences sur la gestion maritime

L'Agence vietnamienne des mers et des îles (VASI) du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Secrétariat national de la politique océanique du Cabinet du Japon ont tenu leur premier dialogue direct le 16 octobre à Hanoï.

L'événement avait pour objectif de mettre en œuvre le protocole d'accord sur la coopération en matière de politique maritime et océanique entre le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Cabinet japonais, conclu le 8 octobre 2018 lors de la visite du Premier ministre vietnamien au Japon.

Photo : VNA/CVN

Le directeur de VASI, Nguyên Duc Toàn, a souligné que l'échange d'expériences en matière de politique et de stratégie maritimes revêtait une importance théorique et pratique pour le Vietnam.

Le Dialogue sur la politique de l’océan Vietnam-Japon 2023 offre une opportunité aux deux parties de partager leurs points de vue et leurs expériences en matière de gestion maritime, a-t-il déclaré, ajoutant que les résultats contribueraient à renforcer la connectivité et la coopération entre le Vietnam et le Japon en général, ainsi qu'entre la VASI et le Secrétariat national de la politique océanique.

Les participants ont examiné des rapports sur les politiques et les lois du Vietnam liées à la mer, notamment celles concernant le développement économique maritime, d'autres questions telles que les obstacles à l'étude de l'énergie éolienne offshore, la prévention et le contrôle de la pollution marine, ainsi que l'économie bleue du Japon.

Ils ont également discuté des orientations de la coopération entre les deux parties d'ici 2025, avec une vision pour 2030.

