Vietnam - Chine

L’ambassadeur chinois Xiong Bo compte sur les bonnes relations de coopération bilatérales

Le président Vo Van Thuong dirigera une délégation vietnamienne de haut niveau pour assister à la troisième édition du Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale (BRI -Belt and Road Initiative) à Pékin, en Chine, du 17 au 20 octobre, sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a souligné les points forts du partenariat de coopération stratégique intégral établi en 2008 par les deux pays.

Premièrement, la Chine et le Vietnam entrent dans une nouvelle étape de développement. Les relations entre les deux Partis et les deux pays maintiennent une tendance de développement continu dans une direction saine et stable. La confiance politique entre les hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, ne cesse de s'approfondir et de se consolider.

Deuxièmement, la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et des échanges entre les peuples des deux pays a atteint le plus haut niveau jamais vu, a indiqué l’ambassadeur Xiong Bo.

Le point culminant des relations entre les deux pays n'est pas seulement l’instauration de la confiance politique, mais aussi la coopération en matière d'investissement et de commerce. C'est également très important pour le développement de chaque pays, a déclaré l'ambassadeur.

Depuis de nombreuses années, la Chine maintient sa position en tant que premier partenaire commercial du Vietnam et ce dernier est également le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN. Les investissements chinois au Vietnam maintiennent une tendance de croissance rapide et durable. L'année dernière, les investissements chinois au Vietnam se sont classés au troisième rang, et au cours des neuf premiers mois de cette année, ils se sont hissés à la deuxième place.

Le troisième point fort des relations de coopération entre les deux pays est le renforcement continu de la coordination, des échanges et de la coopération entre le Vietnam et la Chine dans les affaires régionales et internationales.

Photo : VNA/CVN

Bien qu'il existe encore des conflits dans certaines régions du monde, le monde se trouve généralement dans une tendance de paix, de coopération et de développement, dont la région Asie-Pacifique est devenue un pôle et une force motrice contribuant à la croissance économique mondiale. L'ambassadeur Xiong Bo a déclaré qu'il s'agissait d'une base importante, permettant à la Chine et au Vietnam d’avoir des contributions et des influences croissantes sur la scène internationale.

Outre les facteurs internationaux et régionaux, la stabilité de la coopération bilatérale Vietnam-Chine est un facteur particulièrement important pour le développement des relations entre les deux pays dans les temps à venir. L'ambassadeur Xiong Bo a réaffirmé que la confiance politique entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays se renforcerait de plus en plus.

Alors que les dirigeants de haut rang des deux pays sont parvenus à des conceptions communes, les bonnes relations de coopération entre les deux pays continueront à se maintenir, a conclu l’ambassadeur Xiong Bo.

VNA/CVN