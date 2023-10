Promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê, et le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, en visite officielle au Vietnam, ont co-présidé lundi 16 octobre à Hanoi la deuxième réunion du Comité de coopération interparlementaire.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère d'amitié et de confiance réciproque, l'AN du Vietnam et la Douma de Russie ont affirmé leur détermination à soutenir la promotion du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Les deux parties ont écouté la présentation du rapport du sous-comité du Vietnam du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique.

Les deux parties ont discuté de la mise en œuvre des accords de coopération entre le Vietnam et la Russie et partagé leurs expériences dans la promulgation de politiques et de lois visant à promouvoir la coopération dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'énergie, des transports, de la finance et de la banque, des sciences et technologies, de la transformation numérique, de l’information et la communication, de l’éducation et la formation, de la culture et du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont affirmé le rôle important de la coopération parlementaire dans la consolidation et la promotion du partenariat stratégique intégral bilatéral. Elles ont convenu de renforcer une coopération étroite dans les forums internationaux et régionaux, de se coordonner pour promouvoir la mise en œuvre efficace des documents de coopération signés entre le Vietnam et la Russie.

Les deux parties sont parvenues à un accord sur l'élargissement de l'échange d'informations, des politiques et des lois dans des domaines tels que l'économie numérique, le développement et la gestion du cyberespace, la haute technologie...

Le président de l'AN du Vietnam, Vuong Dinh Huê, et le président de la Douma de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, ont reconnu les résultats de la coopération entre les deux pays ces derniers temps, appréciant hautement le contenu pratique et l'efficacité de la deuxième réunion du Comité de coopération interparlementaire.

À cette occasion, le président de la Douma de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, a invité le président de l'AN du Vietnam, Vuong Dinh Huê, à effectuer une visite officielle en Russie et à coprésider la troisième réunion dudit Comité. Cet événement sera organisée par la Douma de Russie.

VNA/CVN