Le livre du chef du PCV réaffirme la justesse de la voie révolutionnaire du Vietnam

Plus d'un an après sa publication, le livre "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, continue d’être salué par les membres du Parti et les chercheurs en sciences sociales.