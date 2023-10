Le Premier ministre reçoit le ministre indien des Affaires étrangères

Lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam accorde de l’importance au partenariat stratégique intégral avec l'Inde et s'est réjoui du développement positif des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Il a félicité les deux ministères des Affaires étrangères pour avoir organisé avec succès la 18e session du Comité mixte Vietnam - Inde sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique, avec de nombreux résultats importants. Des mesures ont été rapidement proposées pour éliminer les obstacles et rendre la coopération plus pratique et plus efficace.

Le Premier ministre a demandé aux ministères des Affaires étrangères des deux pays de s'efforcer de mettre en œuvre les résultats de la réunion, notamment en coordonnant plus étroitement afin de mieux préparer les activités d'échanges de haut niveau, de maintenir les mécanismes de coopération bilatérale et de renforcer les échanges entre les habitants.

Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. Il a également suggéré à l'Inde de continuer à soutenir le Vietnam dans la formation et l'amélioration des capacités des forces de sécurité et de défense, ainsi que dans la coopération en matière de cybersécurité.

Il a exhorté les ministères et secteurs concernés des deux parties à s'efforcer de mettre en œuvre des mesures visant à porter le commerce bilatéral à 20 milliards d'USD, comme cela a été convenu lors de la 18e réunion du Comité mixte.

Par ailleurs, Pham Minh Chinh a appelé l'Inde à encourager ses entreprises à investir au Vietnam, notamment dans des domaines prioritaires tels que les infrastructures, les ports maritimes, la logistique, ainsi que dans l'exploitation pétrolière et gazière et le développement des énergies renouvelables.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé à l'Inde de continuer à soutenir le Vietnam dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la culture, et a exprimé l'espoir que l’Inde créerait des conditions favorables permettant aux compagnies aériennes vietnamiennes d'ouvrir davantage de vols directs vers les grandes villes du pays.

Il a également invité les deux parties à élargir activement leur coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la réponse au changement climatique, la transition énergétique et la croissance verte...

De son côté, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a affirmé que l'Inde considérait le Vietnam comme un partenaire régional essentiel dans la mise en œuvre de sa politique "Agir vers l'Est". Il a réitéré la volonté de l'Inde de promouvoir le partenariat stratégique intégral avec le Vietnam.

Auparavant, le ministre indien Subrahmanyam Jaishankar et son homologue vietnamien Bùi Thanh Son ont co-présidé la 18e réunion du Comité mixte Vietnam-Inde sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique.

VNA/CVN