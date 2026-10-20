Vietnam - Danemark : le dirigeant Tô Lâm appelle à renforcer les investissements dans les secteurs stratégiques

Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le roi Frederik X ont participé, le 20 octobre à Copenhague, à une rencontre avec la délégation vietnamienne de haut niveau, des représentants des ministères et organismes concernés, ainsi que des dirigeants d’entreprises vietnamiennes et danoises.

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Photo : VNA/CVN

Les représentants de plusieurs grands groupes danois, dont A.P. Moller-Maersk, spécialisé dans le transport maritime et la logistique, le groupe LEGO, Carlsberg et Pandora dans l’industrie, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) dans l’investissement énergétique et Vestas dans les énergies renouvelables, ont exprimé leur confiance dans l’environnement d’investissement au Vietnam. Ils ont également présenté leurs orientations à long terme et formulé des propositions concrètes visant à poursuivre et à développer leurs activités dans le pays.

Prenant la parole à cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a salué la présence des entreprises danoises au Vietnam, leurs contributions et leurs engagements en faveur d’investissements à long terme. Il a souligné que ces groupes apportaient non seulement des capitaux, mais aussi des technologies, des compétences en gestion, des normes internationales et une approche axée sur le développement vert et durable, contribuant ainsi à améliorer la qualité des investissements étrangers au Vietnam.

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Dans le nouveau contexte, les deux pays doivent se fixer des objectifs plus ambitieux en matière de coopération économique, en privilégiant la qualité des investissements, le contenu technologique, la productivité, la capacité d’innovation et la participation des entreprises aux chaînes de valeur stratégiques.

Le Vietnam souhaite notamment élargir sa coopération avec le Danemark à de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée et revêtant une importance stratégique pour l’avenir des deux pays. Les domaines prioritaires comprennent la transition énergétique et les énergies renouvelables, les ports maritimes, la logistique et le transport maritime vert, l’économie circulaire, les technologies environnementales, la gestion de l’eau, l’agriculture et l’agroalimentaire durables, ainsi que la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation et la production intelligente.

Le dirigeant Tô Lâm a également insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les entreprises, les instituts de recherche et les établissements de formation, de promouvoir la recherche-développement et les transferts de technologies, ainsi que de former des ressources humaines hautement qualifiées. Il a appelé à soutenir les entreprises vietnamiennes dans l’amélioration de leurs pratiques de gestion, le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que leur intégration plus poussée dans les chaînes de valeur des groupes danois.

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Évoquant la Résolution N°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité de renouveler les approches, d’améliorer le cadre institutionnel et de mobiliser davantage de ressources afin d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’investissement et d’activité économique.

Le Vietnam poursuivra la révision et l’amélioration de son cadre juridique dans les domaines de l’investissement, du foncier, de la planification, de l’énergie, des infrastructures, des sciences et technologies et de l’innovation. L’objectif est de garantir un environnement stable, transparent, cohérent et prévisible, tout en supprimant les procédures superflues, en renforçant la décentralisation et la numérisation des démarches administratives et en réduisant les délais de préparation et de mise en œuvre des projets.

Dans le domaine de la logistique, le dirigeant Tô Lâm a encouragé les entreprises danoises à étudier de nouvelles possibilités d’investissement dans les ports maritimes, les ports de transbordement internationaux, les centres logistiques, les entrepôts intelligents et les solutions modernes de gestion des chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam ambitionne de devenir un maillon important des réseaux logistiques mondiaux, en accueillant des centres régionaux de distribution, de transit et de gestion des chaînes d’approvisionnement.

Dans le secteur énergétique, il a appelé les groupes disposant de compétences technologiques, financières et managériales à accompagner le développement des énergies propres, notamment l’éolien et le solaire, ainsi que des systèmes de stockage et des solutions d’efficacité énergétique. Au-delà de projets individuels, les deux pays devraient progressivement développer au Vietnam un écosystème industriel dans le secteur de l’énergie, comprenant des chaînes d’approvisionnement, la fabrication d’équipements, des services techniques, la recherche et la formation.

Dans les industries de pointe, le dirigeant vietnamien a encouragé les groupes internationaux à développer au Vietnam des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment dans la conception, la recherche-développement, le développement de produits et la formation, tout en constituant des réseaux de fournisseurs locaux. L’objectif est de permettre aux produits conçus et fabriqués au Vietnam d’accéder aux marchés mondiaux.

Il a demandé aux organismes vietnamiens d’examiner attentivement les propositions formulées lors de la rencontre, de désigner un interlocuteur pour chaque proposition réalisable, d’établir une feuille de route pour chaque projet potentiel et de déterminer une autorité responsable pour résoudre chaque difficulté légitime.

Affirmant que le Vietnam était prêt à mettre en place de nouveaux modèles de coopération avec le Danemark et les entreprises des deux pays, le dirigeant Tô Lâm a réaffirmé l’engagement de l’État vietnamien à écouter les investisseurs, à les accompagner et à lever les obstacles afin de leur garantir un environnement d’affaires favorable, transparent et stable.

Il a exprimé le souhait que les entreprises danoises continuent de choisir le Vietnam comme destination d’investissement à long terme, centre de production et d’innovation et maillon essentiel des chaînes de valeur mondiales, contribuant ainsi à la prospérité commune et à un avenir vert et durable.

VNA/CVN