Inondations en Chine : 39 morts, habitants et secours s'attellent au nettoyage

>> Chine : des orages et précipitations extrêmes font 15 morts, des centaines de blessés
|Des secouristes participent aux opérations de nettoyage dans le village de Liulan, inondé après l'effondrement, le 6 juillet, du réservoir de Liulan, à Hengzhou, dans la région chinoise du Guangxi (Sud-Ouest), le 8 juillet.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Des intempéries extrêmes, dont des tempêtes, ont frappé ces derniers jours des zones du centre et du Sud du pays. Un typhon est également attendu ce week-end sur la côte est, au sud de Shanghai, avec de violentes rafales à la clé.
Dans le Guangxi, où l'essentiel des dégâts est à déplorer, les inondations ont détruit des maisons, emporté des animaux, des voitures, et entraîné la spectaculaire rupture d'un barrage au niveau d'un réservoir près de la commune de Liulan.
Les parois de l'ouvrage s'étaient effondrées, libérant des torrents d'eau boueuse en aval. Le dramatique incident a fait à lui seul au moins 26 morts et sept disparus, soit l'essentiel du bilan humain actuel, ont annoncé les autorités lors d'une conférence de presse.
Des barrages routiers bloquaient jeudi 9 juillet l'accès à Liulan, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Des cars remplis de bénévoles et de membres de la milice populaire, une force militaire de réserve composée de civils et mobilisée notamment pour les secours d'urgence, se dirigeaient vers le village.
Des habitants ont indiqué à l'AFP que le barrage de Liulan n'était pas le seul à avoir cédé et qu'un autre, plus petit, près de la ville de Gantang, s'est également effondré.
AFP/VNA/CVN