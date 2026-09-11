Valoriser les ressources de la diaspora vietnamienne dans la nouvelle ère

Après plus de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution N°36 du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens de l'étranger, le Bureau politique a promulgué, le 2 août 2026, la Résolution N°23. Ce texte ouvre une nouvelle étape avec une approche plus globale, centrée sur la création de mécanismes permettant de libérer et d’optimiser les ressources de la diaspora.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution N°23 réaffirme que la communauté vietnamienne à l'étranger est une partie intégrante de la nation et souligne son statut de ressource stratégique majeure. Elle contribue au renforcement de la puissance globale nationale, sert de pont entre le Vietnam et le monde, et participe directement à l’œuvre de construction, de développement et de défense de la Patrie.

Il s’agit d’une avancée majeure dans la perception de cette communauté de plus de 6,5 millions de personnes établies dans plus de 130 pays et territoires. Dans un contexte de compétition internationale accrue sur les savoirs, les technologies et les soft powers, l’atout de la diaspora ne réside pas seulement dans ses capacités financières, mais aussi dans son expertise technologique, son expérience en gestion, ses réseaux de relations et sa capacité d’accès aux marchés mondiaux.

La vision stratégique a ainsi franchi un nouveau palier : passant d’une approche axée sur la mobilisation et l’assistance à une logique d’accompagnement et de création de mécanismes favorables. L’État joue désormais un rôle de facilitateur, perfectionnant les institutions et les politiques pour attirer et exploiter efficacement les ressources de la communauté vietnamienne à l’échelle mondiale.

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L'un des points saillants de la Résolution est l’orientation vers une mobilisation accrue des forces de la diaspora dans des secteurs décisifs pour le nouveau modèle de croissance : sciences et technologies, innovation, transformation numérique, intelligence artificielle, semi-conducteurs, biotechnologies et écosystème de start-up.

Les méthodes de mobilisation sont également modernisées. Au lieu de se limiter à des connexions individuelles, la Résolution préconise la mise en place de bases de données, de réseaux et d’écosystèmes mondiaux pour connecter les experts, intellectuels, scientifiques, entrepreneurs, artistes et la jeune génération de Vietnamiens de l’étranger.

En particulier, la diaspora est encouragée à s’impliquer plus profondément dans le développement national, allant de la contribution à l'élaboration des politiques à la participation aux programmes nationaux. Par ailleurs, la Résolution souligne son rôle dans la défense de la Patrie "par anticipation et à distance", ainsi que dans le renforcement de l’amitié entre le Vietnam et les autres pays.

Depuis 1993, le montant total des envois de fonds a atteint plus de 250 milliards de dollars, soit un niveau équivalent aux investissements directs étrangers (IDE) décaissés sur la même période.

Les faits démontrent que la communauté vietnamienne à l’étranger apporte des contributions de plus en plus concrètes au pays, notamment sur le plan financier. Grâce à des politiques de plus en plus ouvertes, les transferts de fonds vers le Vietnam ont bondi, passant de 2,3 milliards de dollars en 2004 à 17,7 milliards en 2025. Depuis 1993, le montant total des envois de fonds a atteint plus de 250 milliards de dollars, soit un niveau équivalent aux investissements directs étrangers (IDE) décaissés sur la même période.

Photo : VNA/CVN

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Outre ces flux financiers, de nombreux Vietnamiens de l'étranger ont investi et développé leurs activités au Vietnam, contribuant à la création d'emplois, à la dynamisation de la production et à la connexion des entreprises locales avec le marché mondial. L'expérience de gestion et les réseaux de partenaires des entrepreneurs de la diaspora constituent des ressources complémentaires cruciales pour l'intégration économique internationale.

Les contributions en termes de savoir et de technologie sont de plus en plus notables. La diaspora compte un grand nombre d'intellectuels et d’experts de haut niveau. Beaucoup sont revenus travailler au pays, collaborant à la recherche, au transfert de technologies, à la formation des ressources humaines ou connectant les organisations vietnamiennes à des partenaires internationaux.

Dans les secteurs de pointe tels que l’intelligence artificielle, la biomédecine, les énergies renouvelables et la haute technologie, les intellectuels de la diaspora importent au Vietnam des connaissances et des modèles de gestion avancés. Ils servent également de relais pour renforcer la coopération avec des partenaires stratégiques et accéder aux ressources internationales au service de l'innovation.

Un autre apport essentiel réside dans le rayonnement de l'image du pays. Grâce à leur intégration profonde dans leurs pays d'accueil, les Vietnamiens de l'étranger sont des "ambassadeurs de la culture, du pays et de l'homme vietnamien", transformant l’identité culturelle en une source de soft power national.

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Parallèlement, les activités tournées vers la terre natale, telles que le programme "Printemps au pays", les visites à Truong Sa ou la commémoration des rois Hùng, ont consolidé l'attachement et la confiance de la diaspora envers la Patrie.

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Dans cette nouvelle ère, ces contributions devraient continuer à s'étendre en volume et en profondeur. La Résolution N°23 ne se contente pas de reconnaître ces apports, elle instaure un mécanisme permettant à la communauté mondiale des Vietnamiens de devenir un acteur participant de plus en plus directement au développement national.

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Des ressources financières aux savoirs technologiques, en passant par les réseaux internationaux et la puissance culturelle, la diaspora devient une composante essentielle de la puissance globale nationale. Avec la nouvelle approche de la Résolution N°23, ces ressources devraient être connectées plus efficacement, contribuant de manière décisive à l'objectif de bâtir un Vietnam puissant, intégré et durable.

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