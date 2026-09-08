La langue racine : comment la diaspora garde vivant le vietnamien

Chaque 8 septembre, la diaspora vietnamienne à travers le monde célèbre sa langue maternelle. Portée par la Résolution 23-NQ/TW, cette démarche mobilise familles, écoles et associations pour transmettre le vietnamien aux jeunes générations et renforcer leur attachement culturel à la Patrie.

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Photo : VNA/CVN

À partir du projet "Journée d'honneur de la langue vietnamienne au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger pour la période 2023-2030", le 8 septembre de chaque année a été choisi comme Journée d'honneur du vietnamien au sein de la communauté. Les classes de langue, les bibliothèques de livres en vietnamien et les fêtes culturelles organisées dans de nombreux pays ont contribué à rapprocher la langue maternelle des différentes générations de la diaspora.

La Résolution N°23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens résidant à l'étranger continue de souligner la mission de préservation et de valorisation de la langue vietnamienne et de l'identité culturelle nationale. Le vietnamien est identifié comme le fil qui relie la diaspora à sa patrie, tout en aidant la communauté vietnamienne à l'étranger à jouer son rôle "d'ambassadrice de la culture, du pays et du peuple vietnamiens".

Associer la langue vietnamienne à la culture

Lê Thi Bich Huong, enseignante de vietnamien aux universités de Turin et Ca'Foscari, présidente de l'Association Pont culturel Italie - Vietnam, estime que la Résolution 23-NQ/TW constitue un grand encouragement, témoignant de l'attention du Parti et de l'État envers la communauté des Vietnamiens à l'étranger - une composante indissociable et une ressource importante du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, en Italie, le vietnamien doit rivaliser avec de nombreuses langues asiatiques comptant un grand nombre d'apprenants. C'est pourquoi la promotion du vietnamien doit s'accompagner d'une présentation de la culture, de l'histoire et de l'image du pays et du peuple vietnamiens, afin que les apprenants perçoivent cette langue comme une porte ouverte sur une culture riche en identité et un pays au développement dynamique.

Les visites, les rencontres avec la communauté, ainsi que les dons de livres et de matériels pédagogiques en vietnamien effectués par les dirigeants du Parti et de l'État ont donné un élan supplémentaire aux enseignants, aux associations et aux familles de la diaspora pour maintenir les classes et éveiller l'amour de la langue maternelle chez la jeune génération.

Tout commence dans la famille

Thach Ngọc Minh, responsable du programme de vietnamien au Centre for Language Studies de l'Université nationale de Singapour, considère que la famille joue un rôle clé. Les parents doivent maintenir la communication en vietnamien tout en encourageant leurs enfants à accéder à des livres, des contes, des films, des programmes médiatiques et des produits numériques en langue maternelle.

De plus en plus d'enfants nés à Singapour s'inscrivent à des cours de vietnamien afin de pouvoir communiquer avec leurs parents et grands-parents au Vietnam. Outre les cours en classe, les activités communautaires, les fêtes et les événements culturels vietnamiens créent également un environnement permettant aux enfants d'utiliser le vietnamien de façon naturelle, renforçant ainsi leur compréhension et leur attachement à leur pays d'origine.

Le numérique et l'intelligence artificielle ouvrent également de nouvelles opportunités pour l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien à l'étranger. Les plateformes en ligne, les livres électroniques, les jeux éducatifs et les outils d'IA peuvent aider les enseignants à créer des ressources pédagogiques riches, tout en personnalisant l'apprentissage pour chaque élève.

Intégrer le vietnamien dans la vie quotidienne

Selon Ta Thùy Liên, cheffe du Comité de liaison des Vietnamiens à Singapour, la préservation de la langue vietnamienne doit s'accompagner d'expériences culturelles et d'un sentiment d'attachement envers la patrie, plutôt que de se limiter aux livres scolaires.

Photo : VNA/CVN

Des activités telles que la fête de la mi-automne, le Nouvel An du pays natal (Xuân Quê huong), les Jeux sportifs Hùng Vuong, la campagne "Soutien à Truong Sa", les défilés lors du Chingay Parade ou les expériences scientifiques à l'A*STAR permettent à la jeune génération d'utiliser le vietnamien dans des contextes concrets. Cela renforce leur fierté envers la culture, les racines et l'intelligence vietnamiennes.

Le Comité de liaison des Vietnamiens à Singapour met également l'accent sur le renforcement des compétences numériques, de la sécurité sur Internet et de l'utilisation responsable de l'IA. La technologie, si elle est exploitée de manière appropriée, peut devenir un outil efficace pour réduire les distances géographiques, dynamiser l'apprentissage et soutenir la préservation de la langue vietnamienne.

Le vietnamien n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un dépositaire de mémoire, de culture et d'attachement envers la patrie. Créer un environnement où la langue maternelle est naturellement présente au sein de la famille, de la communauté et de l'espace numérique constitue précisément le moyen de renforcer le lien durable entre les générations de la diaspora et leur pays d'origine.

Xuân Lôc/CVN