Le Vietnam renforce ses infrastructures en eau avant le Sommet de l’APEC 2027

Les projets de réservoirs et d’usines de traitement d’eau de Cua Can et Duong Dông 2, situés dans la zone spéciale de Phu Quôc, accélèrent leur mise en œuvre durant la saison des pluies afin de garantir l’approvisionnement en eau potable en vue du Sommet de l’APEC 2027 et de répondre aux besoins de la population ainsi que de l’économie locale.

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Photo : AG/CVN

Ces ouvrages sont essentiels pour prévenir les pénuries d’eau et renforcer la sécurité hydrique de Phu Quôc, où la demande s’accroît parallèlement au développement urbain, productif et touristique.

Accroître la capacité d’approvisionnement en eau

Actuellement, Phu Quôc dépend principalement du réservoir de Duong Dông, d’une capacité de 5,9 millions de mètres cubes, et de l’usine de traitement du même nom, capable de traiter 24.000 mètres cubes par jour.

Bien que ce réseau desserve les zones clés de Duong Dông et An Thoi, ainsi qu’une partie des communes de Cua Duong et Duong To, il s’avère désormais largement insuffisant pour répondre aux besoins globaux du territoire.

Pour pallier le manque d’eau destiné aux ménages et aux entreprises, la province de An Giang mise sur de nouvelles infrastructures. Elle investit actuellement dans la construction de deux complexes majeurs : les réservoirs et usines de traitement de Cua Can et de Duong Dông 2. À terme, ces deux installations afficheront une capacité de production combinée de 86.000 mètres cubes par jour, sécurisant ainsi l’approvisionnement de la région.

Lê Trung Hô, membre du Comité du Parti et vice-président du Comité populaire de la province de An Giang, a souligné que ces ouvrages constituent des infrastructures techniques essentielles, tant pour la tenue de l’Année de l’APEC 2027 que pour la vie quotidienne des habitants.

Outre la satisfaction des besoins liés au sommet, ces projets contribueront à résoudre les problèmes de sécurité hydrique de Phu Quôc dans les années à venir. Selon le responsable, l’achèvement des travaux est prévu avant le 30 mai 2027.

Accélérer les travaux et respecter les délais

Afin de respecter le calendrier établi, le Comité populaire de la province de An Giang a traduit les directives du gouvernement central en plans d’exécution, en calendriers et en responsabilités spécifiques pour chaque organisme et entité, conformément aux décisions N°948/QD-TTg et N°1679/QD-TTg du Premier ministre.

Par ailleurs, la résolution N°41/2026/QH16 de l’Assemblée nationale, en vigueur depuis le 1er septembre, instaure des mécanismes et des politiques spécifiques en matière de planification, d’investissement public, de construction, de gestion foncière, de réception des ouvrages et de paiements. Ces dispositions fournissent une base juridique pour accélérer les projets liés à l’APEC 2027.

Les autorités provinciales effectuent des inspections régulières et tiennent des réunions de travail pour résoudre rapidement les difficultés rencontrées lors de l’exécution. L’objectif est de garantir le respect des délais, la qualité et la sécurité des ouvrages, tout en prévenant les pertes, le gaspillage et les pratiques irrégulières.

Les travaux concernant les réservoirs, les stations de traitement, les stations de pompage et les réseaux de canalisations progressent sur les différents sites de construction. Une fois achevés, ces projets permettront non seulement de garantir l’approvisionnement nécessaire pour le sommet de l’APEC 2027, mais aussi d’assurer la fourniture d’eau potable à long terme et de jeter les bases du développement durable de Phu Quôc.

VNA/CVN