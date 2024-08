Singapour utilise de nouvelles technologies pour assurer la sécurité à la Fête nationale

Singapour utilisera de nouvelles technologies et déploiera près de 2.000 policiers pour assurer la sécurité des foules lors du défilé de la Fête nationale vendredi 9 août.

Photo : straitstimes.com/CVN

Selon le chef des opérations de la division des forêts de la police, le surintendant Lee Han Sheng, un système d'entrée et de sortie guidé aidera à diriger le public vers les entrées désignées à Marina Bay Sands et à réguler les mouvements de la foule, en particulier lorsque la foule commence à se disperser à la fin du feu d'artifice.

Deux panneaux directionnels en forme de ballons lumineux sont déployés à proximité de Raffles City pour fournir au public des indications sur la station de MRT la plus proche.

C'est la première fois que Singapour déploie les ballons, qui seront montés sur des supports et à des hauteurs allant jusqu'à 2,8 m pour assurer la visibilité de la foule.

Le système de surveillance Mobicam amélioré, équipé de caméras de surveillance statiques, est utilisé dans les zones où les foules se rassembleront le jour de la fête nationale, comme le parc du mémorial de guerre.

Le Mobicam est équipé d'un clignotant, de haut-parleurs et d'une signalisation électronique, et permettra aux officiers du centre de commandement de la police de diffuser des avis audio et des messages visuels au public.

En attendant, les gens peuvent accéder à Crowd@MarinaBay - une carte en direct qui permet au public de voir en temps réel les niveaux de foule et les endroits fermés autour de la zone de Marina Bay.

Les utilisateurs peuvent scanner un code QR qui les mènera directement à une carte en direct via leurs ordinateurs et appareils mobiles le jour de la fête nationale entre 13h30 et 22h00 pour les aider à planifier leur soirée.

Ce code QR sera également affiché dans la zone de Marina Bay, tandis que les cartes en direct seront affichées sur les écrans de télévision de certaines stations de MRT.

Selon le Straits Times, des contrôles de sécurité seront également effectués à tous les points d'entrée de Padang, où se déroulera le défilé. Il s'agira notamment de contrôles de sacs, de portiques de détection de métaux et de machines à rayons X.

Des barrières de sécurité et des barrières pour véhicules seront installées autour du Padang et dans les zones où des foules sont susceptibles de se rassembler. La possession et le vol de drones seront également interdits.

VNA/CVN