Une campagne de vaccination des enfants contre la polio débutera le 1er septembre à Gaza

>> Les présidents égyptien et américain discutent par téléphone des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza

>> Israël et le Hamas acceptent de faire des pauses pour vacciner contre la polio



Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le programme de vaccination sera mené à partir de dimanche 1er septembre au 12 septembre à Deir el-Balah, à Khan Younès, dans la ville de Gaza et dans les régions du nord de la bande, selon un communiqué de presse.

Des équipements de maintien de la chaîne du froid seront transférés entre ces régions en fonction du calendrier de vaccination de chaque ville, a précisé le ministre.

Le ministère de la Santé a publié des cartes de terrain montrant les sites et centres de vaccination et a envoyé des messages aux habitants de Gaza pour les informer de ce programme de vaccination.

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a affirmé que son personnel de santé continuait ses préparatifs et sa formation rigoureuse pour mener à bien les opérations d'enregistrement et de vaccination.

Plus de 1.000 employés de l'UNRWA participeront à cette campagne, fournissant des vaccins aux enfants de Gaza par le biais des centres de santé, cliniques mobiles et abris selon les besoins, a indiqué l'office de l'ONU.

Israël et le Hamas sont convenus de mettre en place des pauses de trois jours dans trois zones distinctes de la bande de Gaza pour permettre le déroulement de la campagne de vaccination contre la polio, a déclaré jeudi 29 août l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette campagne cible environ 640.000 enfants, et chaque enfant de zéro à 10 ans recevra deux doses de vaccin.

Xinhua/VNA/CVN