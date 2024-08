Un océan serait caché sous la surface de Mars

Photo : AFP/VNA/CVN

L'eau, dont on estime qu'elle se trouve à environ 11,5 à 20 km sous la croûte martienne, est cachée dans les fissures des roches souterraines. Le volume d'eau présent est suffisamment important pour former potentiellement un océan global sur Mars.

Ces conclusions sont basées sur les mesures sismiques effectuées par l'atterrisseur Mars InSight de la NASA, qui a utilisé un sismomètre pour examiner l'intérieur de Mars entre 2018 et 2022.

Selon le planétologue Vashan Wright, de l'Institut d'océanographie Scripps de l'Université de Californie à San Diego, auteur principal de l'étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de l'Académie nationale des sciences (NAS), l'eau sur Mars aurait existé de manière transitoire à la surface de la planète il y a plus de trois milliards d'années, à l'époque où Mars possédait des rivières, des lacs et des océans.

Cependant, au fur et à mesure que l'atmosphère de Mars s'est raréfiée, on pense que la planète a perdu son eau de surface. Les nouvelles découvertes suggèrent que l'eau s'est infiltrée dans la croûte martienne.

"Il est essentiel de comprendre le cycle de l'eau sur Mars pour comprendre l'évolution du climat, de la surface et de l'intérieur de la planète", a indiqué M. Wright.

Xinhua/VNA/CVN