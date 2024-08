Yémen : les inondations ont fait au moins 57 morts et touché 34.000 familles

Les inondations qui ont commencé fin juin et se sont intensifiées début août au Yémen, ont fait au moins 57 morts et touché plus de 34.000 familles, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Photo : Getty Images/VNA/CVN

"En réponse à ces inondations catastrophiques qui ont ravagé le Yémen, l'OIM intensifie ses opérations d'urgence pour venir en aide aux familles touchées par les pluies incessantes. Les inondations qui ont commencé fin juin et se sont intensifiées début août, ont fait au moins 57 morts et touché plus de 34.000 familles, dont de nombreuses personnes disparues ou blessées, tandis que des pluies torrentielles ont dévasté des régions telles que Hodeidah, Ta'iz et Ma'rib", a indiqué lundi 12 août l'agence onusienne sur son site au Yémen.

"L'ampleur de cette catastrophe est accablante et les besoins humanitaires sont énormes", a déclaré Matt Huber, chef de mission par intérim de l'OIM au Yémen. "Nos équipes sont sur le terrain et travaillent sans relâche pour fournir une aide vitale aux personnes dans le besoin, mais les ressources à notre disposition sont limitées. Sans un soutien important et durable des donateurs et partenaires internationaux, la capacité à répondre aux besoins des personnes touchées restera gravement limitée", a prévenu Huber.

L'OIM a également prévenu que "la combinaison de l'eau stagnante et des mauvaises conditions d'assainissement crée un terrain fertile pour les moustiques, ce qui pourrait entraîner des épidémies. Les sources d'eau contaminées peuvent exacerber le risque de maladies d'origine hydrique et l'épidémie actuelle de choléra, aggravant la crise sanitaire au sein d'une population déjà vulnérable".

APS/VNA/CVN