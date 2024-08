La Russie glorifie les alliés de la Grande Guerre patriotique et lance l’Armée-2024

Ces monuments commémorent le sacrifice des héros, dont trois soldats vietnamiens Ly Nam Thanh, Ly Anh Tao et Ly Thuc Chât, qui ont combattu aux côtés des troupes soviétiques et participé à la défense de Moscou pendant la Grande Guerre patriotique (1941-1945).

Photo : VNA/CVN

Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a souligné que ces ouvrages mémoriels, ainsi que le monument aux soldats soviétiques/russes et vietnamiens érigé dans la province vietnamienne de Khanh Hoa sont à la fois un témoignage de tradition historique et un symbole des efforts visant à consolider et à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le vice-ministre de la Défense et chef de la direction militaire et politique des Forces armées de la Fédération de Russie, Viktor Goremykin, a souligné que les soldats volontaires vietnamiens se sont engagés dans l’une des batailles importantes pour la défense de Moscou pendant la Grande Guerre patriotique.

Il s’est déclaré convaincu que ces monuments contribueront à préserver la mémoire historique de la Grande Guerre patriotique, ainsi qu’à renforcer la coopération et à resserrer l’amitié entre les deux pays.

L’inauguration des trois monuments coïncide avec l’ouverture du forum international militaire et technique "Armée-2024" au Centre de congrès et d’expositions "Patriot", avec au menu notamment une exposition statique, un programme scientifique et commercial ainsi que des événements protocolaires.

Le format de cette édition a été mis à jour et optimisé, et le programme des événements est structuré en mettant l’accent sur le caractère commercial et la mise en œuvre des tâches de l’opération militaire spéciale.

Au forum participent des délégations militaires officielles de 83 États ; 39 d’entre elles sont dirigées par des ministres de la Défense et des chefs d’état-major généraux, dont le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang.

Plus de 1.000 entreprises et organisations russe et étrangères présentent plus de 20.000 échantillons de produits militaires et à double usage sous forme d’échantillons grandeur nature, de maquettes et de document d’information.

Dans le cadre du forum, les ingénieurs concepteurs de "l’industrie de défense populaire" présentent les développements uniques dont ont besoin les soldats russes dans la zone de l’opération militaire spéciale, et un simulateur pour apprendre à piloter des drones de type d’avion avec suspension.

VNA/CVN