L'Inde s'engage à fournir un habitat favorable aux éléphants

Les autorités indiennes se sont engagées à sauvegarder les éléphants dans le pays et à protéger leur habitat. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a fait une déclaration en ce sens à l'occasion de la Journée mondiale de l'éléphant, le 12 août.

"Nous réitérons notre engagement à faire tout ce qui est possible pour fournir aux éléphants un habitat favorable", a écrit M. Modi sur sa page X, soulignant que les éléphants sont étroitement liés à la culture et à l'histoire de l'Inde. "Il est réconfortant de voir que leur nombre a augmenté ces dernières années", a déclaré le Premier ministre.

Comme l'a rappelé Bhupender Yadav, responsable du ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique de la république d'Asie du Sud, le nombre de sanctuaires d'éléphants en Inde a augmenté au cours des dix dernières années. Ils sont aujourd'hui au nombre de 33. "L'Inde est fière d'abriter environ 60% des éléphants d'Asie. Ils incarnent une beauté majestueuse, ont une profonde signification religieuse et culturelle et jouent un rôle vital dans notre écosystème", a-t-il déclaré. La population d'éléphants en Inde est d'environ 30.000.

La Journée mondiale de l'éléphant est célébrée le 12 août depuis 2012. Elle vise à sensibiliser à la nécessité de protéger et de conserver les populations d'éléphants d'Afrique et d'Asie.

Ces animaux sont de loin les plus grands mammifères terrestres de la planète. Les éléphants d'Asie sont présents dans douze États en plus de l'Inde. Il s'agit du Bangladesh, du Bhoutan, du Cambodge, de la Chine, de l'Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar, du Népal, du Sri Lanka, de la Thaïlande et du Vietnam. Les éléphants d'Asie figurent sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis 1996.

