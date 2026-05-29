Le Vietnam marque les esprits lors de la 11e Conférence d’examen du TNP

En tant que président de la 11 e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui s’est tenue du 27 avril au 22 mai au siège des Nations unies à New York, le Vietnam a joué un rôle déterminant grâce à son leadership affirmé, son approche inclusive et ses efforts constants pour rapprocher les points de vue des parties.

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Photo : VNA/CVN

Bien que la conférence n’ait pas abouti à un consensus sur le document final, de nombreuses délégations ont considéré le leadership du président de la conférence, l’ambassadeur du Vietnam, Dô Hùng Viêt, comme l’un des points forts de l’ensemble du processus, témoignant du rôle actif et responsable du Vietnam et de son prestige croissant au sein des instances multilatérales.

Lors de la séance de clôture, l’ambassadeur Dô Hung Viêt a déclaré que le projet final représentait "le meilleur effort possible" pour refléter la diversité des positions sur les trois piliers du TNP : le désarmement nucléaire, la non-prolifération des armes nucléaires et les utilisations pacifiques de l’énergie atomique.

Il a également indiqué avoir soumis quatre versions du projet, mises à jour en continu en fonction des contributions des États membres, tout en reconnaissant que la conférence n’était pas parvenue à un consensus sur le fond.

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À l’issue de la conférence, de nombreuses délégations ont salué le rôle du Vietnam, reconnaissant que le Vietnam avait parfaitement rempli son rôle de président de la conférence, saluant les efforts déployés par le président pour diriger la conférence et négocier le document dans le sens d’une transparence accrue et d’une amélioration du processus afin d’accroître l’efficacité et s’adapter à la nouvelle situation.

La délégation autrichienne a souligné que le Vietnam avait su mener la conférence avec brio, malgré des conditions extrêmement difficiles, grâce à son leadership exceptionnel. L’ASEAN, quant à elle, a exprimé sa gratitude envers le Vietnam pour son leadership ferme et ses efforts inlassables en faveur de consultations inclusives et de la recherche d’un terrain d’entente.

Le Mouvement des non-alignés, qui regroupe des pays africains et arabes, ainsi que de nombreux États d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe, a également salué l’approche équilibrée, indépendante et patiente de la présidence vietnamienne.

La délégation égyptienne a estimé que l’esprit constructif, l’objectivité et la flexibilité de gestion du Vietnam illustraient les valeurs positives de la diplomatie multilatérale.

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Des représentants du Kazakhstan, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse, de l’Allemagne, de l’Union européenne (UE), de la Thaïlande et d’autres pays ont également salué les efforts du Vietnam pour maintenir le dialogue, équilibrer les intérêts et promouvoir la transparence dans le processus d’examen de la mise en œuvre du traité.

Outre les éloges reçus pour son leadership, le Vietnam a été perçu comme un exemple de diplomatie multilatérale moderne : ouvert au dialogue, flexible tout en restant ferme dans ses principes, et disposé à écouter les différents points de vue. Cette approche a permis d’éviter une impasse totale lors de la conférence et a contribué à préserver les canaux de dialogue entre les États membres dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Selon de nombreux délégués, l’élection du Vietnam à la présidence d’une importante conférence multilatérale sur le désarmement et la non-prolifération nucléaires témoigne du prestige et des capacités croissants du pays sur la scène internationale.

Le principal succès du Vietnam lors de cette conférence a été de consolider son image de membre responsable, de médiateur de confiance et d’acteur engagé en faveur de la paix, du dialogue, de la coopération et du droit international. Cela lui permettra également d’assumer des responsabilités plus importantes au sein des mécanismes internationaux à l’avenir.

VNA/CVN