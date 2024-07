La Bourse de Paris termine dans le rouge

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a cédé 84,90 points pour finir à 7.513,73 points. Mardi 23 juillet, l'indice avait reculé de 0,31%.

Le moteur principal de la séance a été la publication de nombreux résultats d'entreprises "et c'est un peu la douche froide : alors que le luxe est traditionnellement bon élève, en dehors de Kering, les résultats sont loin des attentes", commente Christopher Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

Le numéro un mondial du luxe, LVMH, a annoncé une baisse de 14% de son bénéfice net au premier semestre, confronté au ralentissement de la demande chinoise. Le groupe a aussi présenté des ventes inférieures aux prévisions des analystes sondés par Bloomberg et Factset.

Le titre LVMH a abandonné 4,66% à 659,40 euros, et sa capitalisation boursière a fondu d'environ 15 milliards d'euros, s'établissant autour de 330 milliards d'euros.

LVMH est la plus grosse capitalisation boursière de la place de Paris et son action représente plus de 10% du calcul de l'indice CAC 40, la pondération la plus importante de l'indice.

Parmi les autres valeurs du luxe, Kering, qui a publié ses résultats semestriels après la clôture du marché, a lâché 4,54% à 300,60 euros sur la séance, enregistrant la deuxième pire performance de la séance sur le CAC 40. Hermès a reculé de 2,07% à 2.039,00 euros et L'Oréal de 1,59% à 398,25 euros.

Au-delà des seuls résultats, "ce qui a joué c'est aussi la présentation des anticipations et le message est assez clair : on va vers un ralentissement de l'activité et il y a assez peu de secteurs où l'on pense que cela va continuer de croître significativement", a souligné Christopher Dembik.

BNP Paribas fait mieux que prévu

Le géant bancaire français BNP Paribas a fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, avec un bénéfice net en hausse de 20,8% à 3,4 milliards d'euros grâce à la banque de financement et d'investissement, a annoncé le groupe mercredi 24 juillet, en confirmant ses prévisions pour 2024.

Les prises de bénéfices sur le titre l'a fait clôturer en baisse de 0,94% à 64,08 euros.

Orange salué

Le géant français des télécoms Orange a enregistré un bénéfice stable au premier semestre à 1,092 milliard d'euros et des revenus en hausse de 1,5%, à 19,839 milliards d'euros grâce à la bonne santé des régions Afrique et Moyen-Orient. Salué en bourse, l'action a terminé en hausse de 1,29% à 10,21 euros.

Eurofins surfe sur un record

Le géant des laboratoires d'analyses Eurofins (3,33% à 49,92 euros) a enregistré des ventes en hausse de 6,5% à "un nouveau niveau record" et amélioré sa rentabilité au premier semestre.

Attaqué depuis le 24 juin par le fonds spéculatif américain Muddy Waters, Eurofins a maintenu ses objectifs financiers pour 2024 et ceux pour 2027 mais n'a pas fourni de prévisions sur les résultats futurs.

M6 fait moins de bénéfice

Sur les six premiers mois de 2024, le groupe de télévision et de radio M6 a vu son résultat net baisser de 18,7%, à 85,1 millions d'euros. Le groupe a lâché 4,06% à 12,30 euros.

Nexans affiche sa confiance

Le fabricant de câbles industriels Nexans a rehaussé ses perspectives financières pour l'année 2024, après avoir augmenté de 32% son bénéfice net au premier semestre, à 174 millions d'euros contre 132 millions un an auparavant. Son action a bondi de 8,30% à 116,10 euros.

AFP/VNA/CVN