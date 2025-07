États-Unis

Un incendie de forêt en Californie s'étend sur plus de 200 km² en une nuit

Un incendie de forêt dans le centre de la Californie s'est rapidement étendu dans la nuit de jeudi 3 juillet, obligeant à des évacuations et à une fermeture partielle des autoroutes alors que le gigantesque brasier prenait de l'ampleur.

>> L'incendie le plus meurtrier de Californie poursuit sa progression

>> Incendies à Los Angeles : accalmie des vents avant des bourrasques

>> Un nouvel incendie à Los Angeles s'étend sur plus de 200 ha

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les dernières données publiées par le département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire), l'incendie Madre, qui s'est déclaré mercredi après-midi 2 juillet dans le comté de San Luis Obispo, s'est étendu à 52.593 acres (212,8 km²) jeudi soir 3 juillet, avec un taux de confinement de seulement 5%.

"L'incendie continue de brûler activement dans la nuit, les taux de propagation les plus élevés étant observés sur les crêtes exposées et les bassins alignés", a déclaré Cal Fire, ajoutant que cet incendie était le plus important en Californie depuis le début de l'année.

Des ordres d'évacuation ont été émis près de l'autoroute 166 dans le comté et une partie de l'autoroute a été fermée. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête.

Xinhua/VNA/CVN