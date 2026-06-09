Le Vietnam et l’ASEAN, piliers de la stabilité régionale

À l’occasion du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a souligné la contribution déterminante du Vietnam et de l’ASEAN au maintien de la stabilité régionale, alors que l’environnement international demeure marqué par de multiples facteurs d’incertitude.

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Questionné par Le Courrier du Vietnam sur la portée du discours du Premier ministre, en particulier au regard de la vision stratégique présentée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors du Dialogue de Shangri-La, l’ambassadeur a estimé que cette intervention était à la fois "très intéressante" et "très importante". Selon lui, elle s’inscrit dans la continuité des positions exprimées par M. Tô Lâm lors du Dialogue de Shangri-La. Il souligne qu’il est essentiel pour la France de constater l’engagement du Vietnam en faveur du développement de l’ASEAN, de relations pacifiques et de la stabilité dans la région.

Il rappelle également que, lors de la visite d’État du président Emmanuel Macron au Vietnam en 2025, ce dernier avait mis en avant la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération, afin de contribuer à un meilleur équilibre dans un monde confronté à de nombreux défis. À cet égard, le chef de la mission diplomatique française estime que le discours du Premier ministre ‘’s’inscrit pleinement dans cette dynamique’’ et assure que la France l’accueille ‘’très favorablement’’.

Invité à partager des impressions sur l’atmosphère générale du Forum cette année, Olivier Brochet remarque que l’ambiance est constructive. Il note que si les deux premières éditions étaient marquées par un optimisme résolument tourné vers l’avenir, cet esprit demeure bien présent dans les échanges actuels.

L’ambassadeur reconnaît toutefois que les crises et les tensions observées dans différentes régions du monde, notamment au Moyen-Orient et en Ukraine, suscitent de nombreuses préoccupations. C’est précisément pourquoi la tenue d’un tel forum lui semble essentielle. Cet événement permet non seulement d'approfondir les discussions, mais il envoie aussi un signal fort : la volonté des pays de l’ASEAN de coopérer étroitement avec leurs partenaires, au premier rang desquels figure la France.

Le rôle moteur du Vietnam et la centralité de l'ASEAN

Concernant la centralité de l’ASEAN et le rôle moteur du Vietnam dans le renforcement de la stabilité, ainsi que les perspectives de coopération franco-vietnamienne, l’ambassadeur réaffirme que le bloc régional joue ‘’un rôle majeur’’ et que l'on parle à juste titre de sa ‘’centralité’’.

Il rappelle que cette structure est extrêmement importante pour la stabilité et le développement de la région, raison pour laquelle la France, à l'instar de l’Union européenne, est particulièrement attachée à soutenir ses efforts.

Selon lui, l’ASEAN montre sa volonté non seulement de contribuer au développement des populations régionales, mais également de promouvoir la stabilité. Dans cette dynamique, il considère comme très positive la volonté du Vietnam d’assumer un rôle actif, conformément aux déclarations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors du Dialogue de Shangri-La.

En conclusion, Olivier Brochet réitère le souhait de la France de poursuivre une coopération étroite avec le Vietnam et les autres pays de l’ASEAN afin de soutenir les efforts en faveur de la stabilité, du dialogue et du développement dans la région.

Texte et photos : Dan Thanh/CVN