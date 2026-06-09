L’AFF 2026 confirme le rôle croissant du Vietnam au sein de l’ASEAN

L’organisation par le Vietnam du Forum de l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2026 confirme une nouvelle fois le rôle de plus en plus actif et influent du pays dans le processus de coopération régionale.

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Elle témoigne également de l’évolution du Vietnam, qui passe progressivement du statut de "participant actif" à celui d’"acteur contribuant à façonner l’agenda" de l’ASEAN.

C’est ce qu’a déclaré le Professeur Qu Qiang, de l’Université centrale des nationalités de Chine et commentateur de la chaîne China Global Television Network (CGTN), lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin.

Selon le Professeur Qu Qiang, le choix du thème "Une ASEAN résiliente et unie" pour l’AFF 2026 reflète la compréhension approfondie du Vietnam des défis géopolitiques de plus en plus complexes auxquels la région et le monde sont confrontés.

Dans un contexte international marqué par de profondes mutations, allant de la concurrence stratégique entre les grandes puissances aux défis sécuritaires non traditionnels, le renforcement de l’unité et de la résilience apparaît comme une condition essentielle pour préserver la centralité de l’ASEAN et sa capacité d’adaptation face aux évolutions extérieures.

L’Universitaire chinois a salué l’introduction, pour la première fois, d’un dialogue entre les partis politiques d’Asie du Sud-Est dans le programme du forum. Selon lui, cette initiative constitue une avancée importante dans la coopération régionale et illustre l’approche novatrice du Vietnam visant à élargir la participation de multiples acteurs à la gouvernance régionale.

Il a estimé que les défis actuels ne pouvaient plus être relevés uniquement par les mécanismes intergouvernementaux traditionnels, mais nécessitaient également l’implication des partis politiques, des autorités locales, des jeunes et des organisations sociales.

Le développement d’un dialogue inclusif contribue non seulement à renforcer la confiance mutuelle, mais aussi à créer de nouvelles dynamiques en faveur de la coopération et du développement durable au sein de l’ASEAN.

Le Professeur Qu Qiang a également souligné l’importance des initiatives consacrées à la prévention des conflits. Selon lui, les efforts visant à améliorer les mécanismes d’identification précoce des risques, à renforcer les systèmes d’alerte rapide et à établir des canaux de communication d’urgence témoignent de la volonté de l’ASEAN d’adopter une approche plus proactive face aux défis sécuritaires.

Alors que la crise au Myanmar se prolonge, que la situation en Mer Orientale demeure complexe et que les conflits dans d’autres régions du monde continuent d’avoir des répercussions sur l’Asie du Sud-Est, ces initiatives revêtent une importance particulière pour la préservation de la paix et de la stabilité régionales.

Selon lui, le Vietnam joue un rôle actif dans les efforts visant à renforcer l’efficacité des mécanismes de prévention et de gestion des risques au sein de l’ASEAN.

S’agissant de l’intelligence artificielle (IA), le spécialiste chinois a estimé que les sessions consacrées à la gouvernance de l’IA et à l’élargissement de ses applications au sein de l’ASEAN démontrent la volonté du Vietnam de promouvoir une approche régionale commune dans ce domaine stratégique.

Selon lui, l’IA ouvre d’immenses perspectives pour le développement économique et social, tout en soulevant de nombreux défis en matière de gouvernance, d’éthique et de sécurité. Il est donc essentiel que les pays de l’ASEAN renforcent leur coopération afin de tirer pleinement parti de cette révolution technologique tout en participant activement à l’élaboration des normes mondiales en matière de gouvernance de l’IA.

Évaluant le rôle du Vietnam, le professeur Qu Qiang a souligné que l’AFF est devenu une initiative emblématique du pays depuis sa proposition lors du 43e Sommet de l’ASEAN en 2023. En maintenant ce forum comme un mécanisme de dialogue complémentaire aux structures officielles de l’ASEAN, le Vietnam contribue à créer un espace propice à l’émergence de nouvelles idées et initiatives régionales.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a également estimé que l’organisation de l’AFF 2026, après l’achèvement du processus de consolidation des instances dirigeantes vietnamiennes pour le nouveau mandat, revêt une signification particulière.

Elle reflète la constance de la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, tout en adressant à la communauté internationale un message de stabilité et de continuité.

Selon le Professeur Qu Qiang, l’un des aspects les plus remarquables de cette édition du forum réside dans l’accent mis sur l’approche centrée sur les citoyens. Grâce à la participation des villes, des jeunes, des entreprises et des organisations sociales, le Vietnam contribue à élargir le concept de "centralité de l’ASEAN" du niveau interétatique à la dimension sociétale, renforçant ainsi les liens entre les politiques régionales et les intérêts concrets des populations.

L’universitaire chinois a conclu que la valeur la plus importante de l’AFF ne réside pas uniquement dans la recherche de solutions aux défis actuels, mais également dans sa contribution à l’émergence d’une véritable culture du dialogue stratégique au sein de l’ASEAN.

Il s’agit là d’une contribution concrète du Vietnam au renforcement de la centralité de l’organisation, à la consolidation de la solidarité régionale et à l’amélioration de la capacité de l’ASEAN à faire face aux mutations du contexte international.

VNA/CVN