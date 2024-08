Le club des débuts des Beatles devient un Airbnb

Les fans des Beatles vont pouvoir dormir - et faire la fête - dans le club où les "Fab Four" ont commencé leur carrière, dans une maison près de Liverpool, disponible à la location depuis mercredi 28 aout sur le site Airbnb.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ce qui rend ma maison unique : les Beatles ont joué et séjourné ici", écrit le propriétaire pour se présenter sur la plateforme.

La maison, connue sous le nom de Casbah Coffee Club, compte parmi les lieux mythiques bien connus des fans du groupe.

Ce club singulier a été ouvert en 1959 dans le sous-sol de la maison familiale par Mona Best, la mère du batteur du groupe à ses débuts, Pete Best.

Il y a eu là 13 représentation du premier groupe de John Lennon, les Quarrymen, et plus de 40 des Beatles.

"La Casbah est l'endroit où tout a commencé. Nous avons aidé à la peindre, etc. Nous la considérions comme notre club personnel", a dit Paul McCartney selon le site internet consacré à ce lieu.

"Avec l'ouverture de la Casbah, c'était garanti qu'il y avait une fête tous les samedis soirs", s'est souvenu Pete Best, interrogé par l'agence britannique PA. "C'est pourquoi on dit: +Les Beatles ont joué ici, les Beatles ont fait la fête ici et les Beatles ont dormi ici+", a ajouté le musicien aujourd'hui âgé de 82 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les pièces au-dessus du club sont désormais disponibles à la location de courte durée. Il y a au choix la suite McCartney, la suite Lennon et encore la suite Harrison.

Une autre est dédiée à Stuart Sutcliffe, le bassiste du début des Beatles. Pas de chambre au nom de Ringo Starr en revanche, car celui-ci a rejoint le groupe plus tard, en 1962, l'année de la fermeture du club.

La mise en location de la maison est un "hommage" au groupe et au rêve de Mona Best d'offrir aux fans la possibilité de suivre les pas de leurs idoles, a expliqué Pete Best.

Les chambres ont été décorées sur le thème des Beatles, avec des photos des membres du groupe, des affiches et des guitares accrochées au mur.

Le sous-sol a été conservé tel qu'il était à l'époque du club, avec notamment des batteries toujours exposées.

C'est "une expérience vraiment unique", promettent Pete Best et son frère Roag, qui s'occupent de la location.

Il faut compter environ 125 livres sterling (146 euros) par chambre pour une nuit début septembre.

AFP/VNA/CVN